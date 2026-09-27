Javier Fort: “La Supercopa nos tiene que servir para reforzar lo que queremos hacer”

Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 sep (EFE).- El técnico del Innova-tsn Leganés reflexionó tras caer en la final ante el Valencia Basket (76-64) que su equipo puede “hacer un año bonito” y que salen “reforzados de esta Supercopa” este domingo en rueda de prensa.
“Salimos con las ideas clara, hemos tenido una gran puesta en escena en el primer cuarto, sin miedo, para poder competir, pero han puesto el nivel muy alto de contactos físicos y nos ha ido penalizando en la segunda parte”, analizó el entrenador.
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Según Fort, fallar canastas fáciles bajo el aro fue una losa para sus jugadoras ya que “esos detallitos iban minando" su confianza en el partido.
Asimismo, añadió a EFE que esta segunda temporada en la máxima categoría del baloncesto español quieren “ser competitivos” y que “transmiten ilusión”.
“El aprendizaje es que si somos duros y disfrutamos vamos a ser un buen equipo, no nos podemos creer ahora nadie ni somos buenísimos por jugar la Supercopa, nos tiene que servir para reforzar lo que queremos hacer”, analizó como lectura tras el histórico torneo que firmó su equipo.
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Por su parte, la capitana y base maña Irene Lahuerta destacó que salieron a jugar la final “sin miedo y con muchas ganas”.
“Somos un equipo muy humilde, disfrutamos del día a día, disfrutamos jugando al baloncesto que propone Javi” y concluyó con un mensaje a la afición, que no dejó de alentar a las pepineras durante toda la Supercopa.
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“La ilusión nos da mucha fuerza. Animarles a que sigan viniendo al (pabellón) Europa que para nosotras significa mucho y que sigan disfrutando de nuestros partidos”. EFE
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