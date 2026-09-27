Gran triunfo de David Galván: cuatro orejas y un rabo en Villaviciosa de Odón (Madrid)

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Madrid, 27 sep (EFE).- El diestro David Galván ha cosechado este domingo un rotundo triunfo de cuatro orejas y un rabo en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, en una tarde en la que Molina ha paseado un trofeo mientras que Morenito de Aranda se ha marchado de vacío tras estrellarse con el peor lote.

El de Aranda de Duero (Burgos) no pudo nada más que justificarse con un lote que se vino abajo muy pronto, igual que Molina con el sexto, aunque antes, en el tercero, el albaceteño paseó una oreja por una labor que contó con pasajes de buena firma.

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Pero lo más rotundo llegó en el quinto, un buen toro del que Galván paseó los máximos trofeos tras cuajarlo de principio a fin en una labor que aunó elegancia, temple y expresión, los mismos mimbres de la faena del gaditano frente al segundo, premiada con dos orejas.

Se han lidiado seis toros de Las Monjas, aceptablemente presentados y de juego desigual. Los mejores, segundo, tercero y, sobre todo, el quinto.

Morenito de Aranda, silencio y silencio.

David Galván, dos orejas, y dos orejas y rabo.

Molina, oreja y silencio tras aviso.

La plaza ha registrado dos tercios de entrada en los tendidos. EFE