Fallece el hombre de 48 años herido tras incendio en un asentamiento de chabolas en Ibiza

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Ibiza, 27 sep (EFE).- El hombre de 48 años que resultó herido crítico este domingo en el incendio de una chabola en la zona de Casa Lola, en Sant Josep (Ibiza), ha fallecido pasadas las 17.00 horas en el Hospital Can Misses.

A raíz del incendio, originado sobre las 7.00 horas, el hombre de nacionalidad paraguaya sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo, informaron desde la Guardia Civil y el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

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Tras una primera asistencia, el paciente fue trasladado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) con diagnóstico de gran quemado y fue ingresado, en estado crítico, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Can Misses poco después de las 9.00 horas.

"No se ha podido hacer nada pese a los esfuerzos del personal sanitario", han asegurado desde el área de Salud de las Pitiusas, institución que también ha trasladado el pésame a la familia y allegados del fallecido.

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incendio. EFE

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