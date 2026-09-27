Esteban (PNV): si no aprueba los presupuestos, Sánchez tendrá que convocar elecciones

Guardar

Vitoria, 27 sep (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no aprueba los presupuestos generales, "tendrá que dar por finiquitada la legislatura y convocar elecciones", ante lo cual, el PNV deberá estar "preparado para todo".

El PNV ha congregado a varios miles de personas en las campas de Foronda, en Vitoria, para celebrar el Alderdi Eguna (Día del Partido) con el lema 'Alderdia Bizi' (Vive el partido), en el 50 aniversario de esta fiesta anual, que empezó el 25 de septiembre de 1977 en Aralar (Navarra).

PUBLICIDAD

Esteban ha señalado que las elecciones generales y locales que vienen forman un "único ciclo" en el que "van a querer despistar con el mantra de que solo hay 2 alternativas, pero que no os engañen. El futuro del gobierno de Madrid no se vota ni se decide en Euskadi. De 18 escaños en la comunidad autónoma vasca, por ejemplo, Vox no tiene ninguno y el PP solo 2. Lo que votaremos es que Euskadi esté bien representada en los próximos cuatro años". EFE

(Foto)