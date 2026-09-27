Esteban (PNV) pide que en el decreto de vivienda se busque un mínimo común entre todos

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Vitoria, 27 sep (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido que en el decreto sobre vivienda que se espera sea aprobado este martes se busque "un mínimo común denominador entre todos".

El Gobierno mantiene conversaciones con grupos parlamentarios con el objetivo de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un real decreto ley con un paquete de medidas para proteger a los inquilinos.

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En su intervención en el Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV, Esteban ha advertido sobre este decreto y ha subrayado que "no se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno".

"Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos", para solucionar "situaciones terribles, inaceptables. Y eso se puede hacer, pero no si cada uno está pensando en la próxima proclama electoral. Veremos lo que sucede", ha concluido. EFE

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