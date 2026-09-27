El Tenerife gana su primer partido y el Athletic gana a un Atlético negado fuera de casa

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El Costa Adeje Tenerife sumó su primera victoria de la temporada al imponerse al Valencia (1-2) con un gol de Carlota Suárez en el último minuto del tiempo añadido, mientras que el Athletic Club derrotó a un Atlético de Madrid (3-2) que sigue sin puntuar fuera de casa.

Carlota Suárez aprovechó una pérdida en el centro del campo y un grave error defensivo del Valencia para marcar el tanto de la victoria en el último suspiro y sacar al conjunto tinerfeño de los puestos de descenso. El Tenerife se sitúa ahora duodécimo, mientras que el Valencia continúa colista y es el único equipo de la categoría que aún no ha sumado ningún punto.

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El conjunto valencianista, pese a dominar buena parte del encuentro, volvió a pagar su falta de acierto. Incluso desperdició un penalti y el único tanto que logró llegó en propia puerta de la guardameta visitante tras un remate de Nazareth.

En Lezama, el Athletic se llevó un partido de máxima intensidad ante el Atlético de Madrid (3-2) en un encuentro en el que las locales llevaron la iniciativa y supieron resistir la reacción de las rojiblancas. Clara Pinedo, por parte del Athletic, y Luany, del Atlético, fueron expulsadas por doble amarilla. El conjunto madrileño no pudo evitar su tercera derrota en tres desplazamientos.

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Por su parte, un solitario gol de Seidl en el tramo final permitió al Eibar llevarse los tres puntos del Estadio Jesús Navas tras vencer al Sevilla por 0-1 en un encuentro espeso y con pocas ocasiones.

El planteamiento defensivo y táctico del conjunto armero terminó imponiéndose ante la falta de puntería sevillista. Seidl aprovechó la única llegada clara del Eibar para batir a la guardameta local y dejar helado al conjunto andaluz, que encajó su tercera derrota en cinco jornadas.

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En Riazor, Deportivo Abanca y Espanyol se repartieron los puntos (1-1). Iara Lacosta adelantó al conjunto catalán en el minuto 30, pero tras el descanso la expulsión directa de Patricia Ojeda dejó al Deportivo en superioridad numérica. Las locales insistieron hasta que Millene Cabral, en el minuto 74, encontró el premio al esfuerzo y estableció el empate.

El reparto de puntos deja a ambos equipos con cinco puntos y sin lograr alejarse de la zona baja de la clasificación. EFE

avm/jl