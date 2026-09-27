El PP propone decálogo de medidas, entre ellas construir un millón de viviendas en 4 años

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Madrid, 27 sep (EFE).- El Partido Popular ha propuesto este domingo un decálogo de reformas económicas para mejorar la renta disponible de las familias, facilitar el acceso a la vivienda, con objetivos como construir 4 millones de viviendas en 4 años, y aumentar la productividad de la economía española.

El objetivo, según explica el PP en una nota remitida este domingo, es "sacar a España del estancamiento y decadencia" en la que le han metido "las políticas socialistas y la ausencia de reformas" y "cuyas consecuencias se están comenzando a ver en la población".

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En el caso concreto de la vivienda, que los populares califican como "el gran fracaso regulatorio español" tras "ocho años de sanchismo", el objetivo es que España "vuelva a ser un país de pequeños propietarios donde todo el mundo pueda acceder a la compra o alquiler de una vivienda".

"Para ello, hay que crear las condiciones para construir un millón de viviendas en 4 años, ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos, desarrollar una Ley antiokupación, agilizar los trámites administrativos favoreciendo el silencio positivo y medidas fiscales para jóvenes, mediante una hucha hogar o avales públicos hasta el 95 o el 100 % y reducciones de impuestos de hasta el 60 %.

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"La pérdida del poder adquisitivo de las familias, la inflación constante, la fuerte subida de impuestos y la no actualización de la tarifa del IRPF, la pérdida de productividad y competitividad o el alejamiento de los países de nuestro entorno son solo algunos de los problemas que ha trasladado a la sociedad española el Gobierno de coalición de izquierdas", añade la nota del PP.

Asimismo, y con el objetivo de que España recupere su lugar como una de las economías "más avanzadas de la OCDE", los populares abogan por bajar impuestos para propiciar el crecimiento, aumentar la productividad y la competitividad, devolver el poder adquisitivo a las familias y reducir la regulación, entre otras iniciativas.

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Hay que recordar -añade la nota- que el incremento de los precios alcanza el 42 % en la cesta de la compra y de media supera el 27 % desde la llegada de Sánchez al Gobierno en el año 2018, muy por encima de la subida de los salarios, por lo que el poder adquisitivo de las familias ha caído entre otras cosas por la no actualización de los salarios según el IRPF, "una subida de impuestos por la puerta de atrás que ha empobrecido a los ciudadanos".

En el ámbito de la energía, los populares insisten en pedir la extensión de la vida útil de las centrales nucleares derogando el calendario de cierre nuclear y garantizando la rentabilidad de estas instalaciones.

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También apuestan por eliminar el impuesto de generación eléctrica y por trazar un plan de choque para "desatascar" los accesos a la red que achacan a "una planificación errónea y una incapacidad para la gestión" y que está dejando a proyectos empresariales y "miles de viviendas sin posibilidades de conectarse a la red".

Asimismo, proponen un Plan de inversiones en infraestructuras para atajar la escalada de los servicios de ajuste y un plan de eficiencia energética, así como un Plan Nacional de Competitividad que contemple un paquete ambicioso de beneficios fiscales a la innovación, "con más seguridad jurídica y menos burocracia", entre otras iniciativas. EFE

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