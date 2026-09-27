Espana agencias

El PP acusa a Sánchez de "destrozar" la política de vivienda y pide convocar elecciones

Guardar

Sevilla, 27 sep (EFE).- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha criticado la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda asegurando que "no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años".

Al tiempo que ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones generales ante una situación que ha calificado de "invivible" para los ciudadanos.

PUBLICIDAD

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Bravo se ha referido a la posibilidad de que el próximo Consejo de Ministros apruebe un nuevo decreto en materia habitacional, y ha arremetido contra las "políticas intervencionistas" y las "promesas vacías" del Gobierno.

Según el dirigente popular, el Gobierno solo ha construido 500 de las 184.000 viviendas prometidas, provocado que "cada año el problema sea más grave" y aumentando la frustración de los jóvenes.

PUBLICIDAD

Frente modelo del Gobierno, Bravo ha reivindicado el plan propuesto por Alberto Núñez Feijóo, que incluye la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura, la liberalización de suelo y trámites administrativos, y la rebaja de impuestos para facilitar el acceso a los jóvenes.

Asimismo, ha recordado otras propuestas económicas de su formación, como la bajada del IVA a los alimentos básicos, la deflactación del IRPF o el recorte de tasas en el sector energético.

El vicesecretario del PP ha exigido a Sánchez que llame a las urnas ante el encarecimiento de la luz, la gasolina, la cesta de la compra y la vivienda: "Los ciudadanos no pueden más y ven que en su día a día cada momento es más complicado".

Asimismo, Bravo ha reprochado al presidente del Gobierno su desplazamiento para "jugar al baloncesto con un amigo" mientras, a su juicio, deja "abandonada" a la ciudad autónoma de Ceuta.

La situación en la ciudad "sigue igual o peor", por lo que ha alertado sobre un incremento de las agresiones sexuales, la falta de seguridad en las aulas y el freno a la actividad económica.

Por último, ha reclamado que el Gobierno "deje la demagogia" y aplique soluciones efectivas, criticando que se destine "más dinero y recursos a los que han invadido Ceuta que a los autónomos, empresarios y ciudadanos".

"España quiere un presidente que esté presente, que ayude con los problemas y que asuma responsabilidades", ha concluido. EFE

lra/av/mcm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

El estudio liderado por la Universitat Politècnica de Valencia afirma que el país presenta una de las situaciones más críticas del continente

España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

El magistrado cumple este domingo 72 años y deja la carrera judicial después de más de tres décadas entre juzgados, con el auto que envía a la mujer de Pedro Sánchez a juicio como última gran decisión antes de jubilarse

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela

Este domingo 27 de septiembre, Atresplayer estrena la sexta edición de la versión española de ‘RuPaul’s Drag Race’ con varias novedades históricas

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer