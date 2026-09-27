El PP acusa a Sánchez de "destrozar" la política de vivienda y pide convocar elecciones

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Sevilla, 27 sep (EFE).- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha criticado la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda asegurando que "no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años".

Al tiempo que ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones generales ante una situación que ha calificado de "invivible" para los ciudadanos.

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En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Bravo se ha referido a la posibilidad de que el próximo Consejo de Ministros apruebe un nuevo decreto en materia habitacional, y ha arremetido contra las "políticas intervencionistas" y las "promesas vacías" del Gobierno.

Según el dirigente popular, el Gobierno solo ha construido 500 de las 184.000 viviendas prometidas, provocado que "cada año el problema sea más grave" y aumentando la frustración de los jóvenes.

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Frente modelo del Gobierno, Bravo ha reivindicado el plan propuesto por Alberto Núñez Feijóo, que incluye la construcción de un millón de viviendas en la próxima legislatura, la liberalización de suelo y trámites administrativos, y la rebaja de impuestos para facilitar el acceso a los jóvenes.

Asimismo, ha recordado otras propuestas económicas de su formación, como la bajada del IVA a los alimentos básicos, la deflactación del IRPF o el recorte de tasas en el sector energético.

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El vicesecretario del PP ha exigido a Sánchez que llame a las urnas ante el encarecimiento de la luz, la gasolina, la cesta de la compra y la vivienda: "Los ciudadanos no pueden más y ven que en su día a día cada momento es más complicado".

Asimismo, Bravo ha reprochado al presidente del Gobierno su desplazamiento para "jugar al baloncesto con un amigo" mientras, a su juicio, deja "abandonada" a la ciudad autónoma de Ceuta.

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La situación en la ciudad "sigue igual o peor", por lo que ha alertado sobre un incremento de las agresiones sexuales, la falta de seguridad en las aulas y el freno a la actividad económica.

Por último, ha reclamado que el Gobierno "deje la demagogia" y aplique soluciones efectivas, criticando que se destine "más dinero y recursos a los que han invadido Ceuta que a los autónomos, empresarios y ciudadanos".

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"España quiere un presidente que esté presente, que ayude con los problemas y que asuma responsabilidades", ha concluido. EFE

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