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El neerlandés Serdar Gozubuyuk arbitrará el España-Croacia en Sevilla

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El árbitro neerlandés Serdar Gozubuyuk será el encargado de pitar el encuentro entre España y Croacia en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el próximo martes, día 29, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Será la cuarta ocasión en la que Gozubuyuk, de 40 años y de origen turco, arbitre a España en competiciones internacionales, con un saldo de dos victorias para la Roja y un empate, informa la Real Federación Española de Fútbol en su web.

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La primera ocasión fue en 2022 ante Suiza en Ginebra (0-1); en 2023 contra Escocia en La Cartuja de Sevilla (2-0) y en 2024 ante Serbia (0-0) en Belgrado.

Gozubuyuk pita en la liga neerlandesa desde 2010 y dos años después fue designado internacional por la FIFA.

El cuadro arbitral del encuentro entre España y Croacia lo completan los linieres Patrick Inia y Rogier Honig y Pol van Boekel como responsable del VAR, todos neerlandeses. EFE

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