El abogado Luis María Pardo será el candidato a las generales por Iustitia Europea

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Madrid, 27 sep (EFE).- El abogado Luis María Pardo, líder de Iustitia Europea, que está personada como acusación popular en varias causas judiciales mediáticas, será el candidato de esta formación a las próximas elecciones generales, después de que los afiliados hayan respaldado su candidatura con ningún voto en contra.

Iustitia Europea ha proclamado este domingo la candidatura de Pardo, que ha llamado "a la unidad de los españoles que sienten que ningún partido les representa, sean de izquierdas, de derechas o no se identifican con ninguna ideología".

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Ha pedido superar "el enfrentamiento permanente" al que, a su juicio, conducen interesadamente los partidos tradicionales para concentrarse en aquello que puede unir a una mayoría social: "Combatir la corrupción, despartidizar las instituciones y cambiar las reglas del sistema".

El partido Iustitia Europa, presidido por el abogado Luis María Pardo, ejerce como acusación popular en muchos procedimientos judiciales de impacto mediático, como el relativo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; el que juzgó a su hermano, David Sánchez, o el del caso Plus Ultra.

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De hecho, lidera las acusaciones populares de la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta de finales de julio, al ser el primero que denunció, y también fue el primero en llevar a un juzgado la compra del polémico ático por parte de una empresa pública de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. EFE