Díaz exige un decreto de vivienda que "meta mano" a los fondos buitre y anima a los acampados en Sol a movilizarse más

27/09/2026 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y el secretario de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco (d), durante el debate 'El futuro del movimiento obrero y la izquierda', en el Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos, a 27 de septiembre de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). La mesa de debate se encuadra en las actividades de la 48 edición de la Fiesta del PCE. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este domingo un real decreto en materia de vivienda que "le meta mano" a los "fondos buitre" y ha animado a los manifestantes que acampan en la Puerta de Sol de Madrid a mantener e intensificar la movilización social para exigir una respuesta ante la crisis habitacional.

Durante su intervención en las fiestas del PCE de 2026, Díaz ha advertido a su socio de Gobierno, el PSOE, que no le vale que el martes se apruebe "cualquier real decreto" y ha exigido una norma que "dé un paso al frente" ante lo que ha definido como el principal problema de la ciudadanía, la vivienda.

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"Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país y que se están forrando a lomos de la gente trabajadora", ha afirmado.

Ante las negociaciones que está manteniendo el Ejecutivo con Junts para sacar adelante el decreto, Díaz ha avisado: "No queremos contentar a la derecha. La derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos", ha recalcado.

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Así, Díaz ha respaldado las protestas por el derecho a la vivienda y ha dado la "bienvenida" a la acampada de Sol, al tiempo que ha pedido mantener la presión social. "Que se movilicen mucho y más", ha señalado.

La ministra ha denunciado, además, que se están vulnerando derechos humanos mediante desahucios sin una solución residencial para las personas afectadas. "No se puede desahuciar a las personas sin una garantía habitacional", ha remarcado, antes de defender que la izquierda debe librar una "batalla cultural e ideológica" para garantizar el acceso a la vivienda.

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