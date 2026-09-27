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Decretan la expulsión de siete migrantes, cuatro al querer embarcar con DNI falsificados

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Ceuta, 27 sep (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado en las últimas horas la expulsión del territorio nacional de otros siete migrantes marroquíes, todos ellos después de haber cometido distintos delitos y aceptar la pena.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, los siete migrantes han sido puestos a disposición judicial después de haber sido arrestados por varias acciones delictivas cometidas en su estancia en la ciudad.

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Cuatro de ellos fueron detenidos en la estación marítima del puerto de Ceuta cuando trataban de viajar hacia Algeciras (Cádiz) con DNI falsificados.

Los cuatro han aceptado una pena de dos años de prisión por un delito de falsedad documental, que ha sido reemplazada la misma por cinco años de expulsión de España.

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Otros dos migrantes han sido condenados por hurto y un séptimo por agresión, aceptando también penas de prisión tras reconocer su implicación en los hechos, aunque sustituidas por la expulsión por un periodo de cinco años del territorio nacional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, advertía este mismo jueves tras presidir en Ceuta la reunión del Comité Especializado de Situación que ya se habían producido 7.099 retornos voluntarios desde el pasado 10 de agosto y 364 el número de personas que han sido expulsadas por la comisión de delitos en la ciudad. EFE

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