Decenas de migrantes asentados en la playa se refugian en el monte ante traslado policial

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Ceuta, 27 sep (EFE).- Algo más de una treintena de migrantes han huido esta mañana en dirección a los montes de la ciudad al advertir la llegada de efectivos policiales a la zona próxima a la desaladora, donde se habían asentado en tiendas de campaña.

La Policía Nacional se ha personado en la playa a primera hora de la mañana de este domingo para proceder al desalojo de estas personas para su posterior traslado a un nuevo asentamiento.

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Según ha podido comprobar EFE, muchos de los migrantes han optado por esquivar el dispositivo establecido por los agentes para realizar el traslado a un lugar situado medio kilómetros más adelante, en la zona de la Fábrica del Guano.

Los agentes han acudido al lugar con un intérprete que les ha informado de que iban a ser trasladados, para evitar que se pudieran producir incidentes.

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El traslado desde la zona próxima a la desaladora a la nueva ubicación se ha realizado sin incidencias. EFE

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