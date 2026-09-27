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Dani Miret: "Hemos estado especialmente mal en defensa"

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Lugo, 27 sep (EFE).- Dani Miret, entrenador del Joventut, no escondió su decepción por el rendimiento defensivo que ofreció su equipo en el Pazo Provincial de Lugo, donde arrancó la Liga Endesa con una derrota.

“Creo que Breogán ha merecido ganar el partido, ha estado durante los 40 minutos liderando el partido. Nosotros hemos empezado muy poco competitivos a nivel defensivo y ellos estaban muy cómodos. No hemos sido capaces de ir al rebote de ataque ni de atacar bien. Creo que es un muy buen ejemplo de partido en el que tenemos que ser mejores para poder competir”, avisó.

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En rueda de prensa, señaló que su rival dominó “el ritmo y el partido” porque han tenido “mejor idea colectiva” de cómo ser competitivo.

“Hemos estado especialmente mal en defensa, tenemos que madurar mucho ofensivamente. Pero marchando de aquí después de recibir 110 puntos no puedo hablar de otra cosa que no sea que nuestro tono defensivo no ha sido el adecuado. Ellos han tenido un montón de jugadores que han sumado y han jugado muy cómodos. Y eso no es por casualidad, es por un estilo y por una idea de ser equipo”, explicó.

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“Tenemos que entender que en esta Liga los equipos mejoran muy rápido y nosotros tenemos que mejorar muchísimo para ganar un partido de este nivel ante un rival que ha tenido protagonistas que han metido canastas de mucho mérito. Todo el equipo tiene que dar un paso porque la consistencia de conseguir un top8 o clasificarse para la Copa del Rey no se consigue solo con talento”, subrayó.

Finalmente, el técnico de la Penya no quiso excusarse en las importantes bajas en el juego interior de Tomic, Emir Sulejmanović y Yannick Kraag.

“No podemos hablar de que una baja nos tenga que afectar al rendimiento del equipo, al revés. Es una oportunidad para otros y hoy tenemos suficiente equipo para hacer las cosas mejor. No esperemos que la temporada nos la lleven dos jugadores, creo que tenemos un roster muy equilibrado”, sentenció. EFE

dmg /arh

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