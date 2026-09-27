Controlado el incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense) tras quemar 518 hectáreas

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Santiago de Compostela, 27 sep (EFE).- El incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense) ha quedado controlado a las 13:18 horas de este domingo tras quemar una superficie de 518 hectáreas, según las mediciones provisionales.

La Consellería de Medio Rural informa en un comunicado de que para las labores de apagado se han desplazado, de modo acumulado, siete técnicos, 47 agentes, 54 brigadas, 33 motobombas, 5 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 11 aviones.

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En este fuego, iniciado a las 13:36 horas del pasado jueves, fue necesario decretar la situación dos por la proximidad de las llamas al núcleo de As Meaus, en el ayuntamiento limítrofe de Baltar, una situación operativa de emergencia ya desactivada.

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 y la aplicación móvil ALume para avisar en caso de incendio forestal, así como otro teléfono (900 815 085) para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga conocimiento o sospecha. EFE

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