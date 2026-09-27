Casimiro: "Hay que darle mucho valor al esfuerzo del equipo"

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Lugo, 27 sep (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, destacó “el esfuerzo” que han hecho sus jugadores para imponerse este domingo al Joventut en el Pazo Provincial de Lugo (110-104), en la primera jornada de la Liga Endesa.

“El ritmo del partido lo hemos llevado nosotros, pero ante un equipo como la Penya, con jugadores que tienen una lectura tan clarividente de lo que está pasando en la cancha, siempre es difícil romper el partido por más de que te vayas de diez puntos. Hay que darle mucho valor al esfuerzo del equipo, creo que hemos jugado un partido muy uniforme en nuestra producción”, analizó.

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El técnico breoganista elogió el gran rendimiento que ofrecieron sus jugadores Tevin Brown (14 puntos y 7 rebotes), Rasir Bolton (17 y 7 asistencias) y Andersson García (10 y 6 rebotes), debutantes en la liga Endesa.

“Es muy difícil debutar en esta Liga, adaptarse al nivel de competición de esta liga, y ellos hoy lo han hecho fabuloso. Parece que llevan jugando mucho tiempo en la ACB. Esperemos que sigan en esa línea, incluso creciendo más”, subrayó Casimiro, a quien Andersson le ha mostrado “mucha tranquilidad”.

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“Además de toda la energía que nos puede dar y cómo ha jugado por línea de fondo, que es una de sus virtudes, creo que ha jugado de manera muy inteligente. No ha tomado malas decisiones, nos ha demostrado que tiene un gran conocimiento del juego”, sentenció. EFE

dmg/cmm