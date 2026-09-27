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Belarra y Montero celebran la acampada en Sol y auguran "un otoño de movilizaciones que puede cambiarlo todo"

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política y eurodiputada, Irene Montero, han respaldado este domingo las movilizaciones sociales por la vivienda y la educación pública para lograr ir "mucho más lejos de lo que quiere el Gobierno" y han subrayado que el país se encuentra inmerso en "un otoño de movilizaciones que puede cambiarlo todo".

Montero ha asegurado que la acampada que llena la Puerta del Sol de Madrid quince años después del 15-M demuestra que la movilización ciudadana y la salida a las calles son el único camino "si queremos que las casas sean para vivir" y transformar un modelo injusto.

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En este sentido, ha advertido de que el Ejecutivo central está negociando con Junts y con el PNV para hacer lo de siempre, pero ha avisado de que en esta ocasión "el trágala tiene que ser para los rentistas y para los especuladores".

Así, ha insistido en que esta crisis no se acaba con un parche temporal ni con un real decreto, sino que se necesita de forma urgente "expropiar las viviendas a los fondos buitre", prohibir la especulación inmobiliaria y bajar los precios.

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Por ello, ha celebrado que la ciudadanía tome de nuevo las plazas de las ciudades porque considera que el mensaje que se está lanzando a la sociedad evidencia de manera muy clara que "el negocio de la vivienda se acabó".

Por su parte, Belarra ha enmarcado esta situación en un contexto de malestar generalizado y ha afirmado que, tras la intensa primavera vivida antes del verano, el país se encuentra inmerso en "un otoño también de movilizaciones que puede cambiarlo todo".

RESPALDO A LA HUELGA DEL SECTOR EDUCATIVO

Ha manifestado que la sociedad se ha dado cuenta de que todos los grandes cambios de la historia se han producido mediante la organización ciudadana, por lo que desde su formación están muy contentas "de que la gente esté tomando el futuro en sus manos".

Además, ha respaldado expresamente la huelga indefinida del sector educativo que comienza el próximo 14 de octubre, tras denunciar que actualmente la educación pública "se cae a pedazos" y que las profesoras no pueden más pese a esforzarse al máximo.

Al respecto, ha defendido que el sistema educativo público es uno de los principales patrimonios democráticos que permite a los hijos de la clase trabajadora "hacer lo que quieran en la vida" e ir a la universidad, independientemente del dinero de sus padres.

Finalmente, Montero ha realizado un llamamiento a la solidaridad con el Sindicato de Inquilinas y ha recordado que las personas acampadas necesitan "leche, café, comida preparada, agua, ibuprofeno, paracetamol, esterillas, tiendas de campaña" para que la protesta siga adelante y crezca.

Las dirigentes de Podemos han hecho estas declaraciones en la manifestación por la escuela pública en Madrid que se ha desarrollado este domingo por la mañana.

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EuropaPress

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