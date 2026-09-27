Assefa, sin récord mundial por una lesión en el tendón de Aquiles derecho

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- La etíope Tigst Assefa, ganadora este domingo del maratón de Berlín, sufre una lesión en el tendón de Aquiles derecho que se produjo a menos de dos últimos kilómetros de la carrera, según informó el director de la prueba, Mark Milde.

Assefa afrontó el maratón de Berlín con el objetivo de establecer un nuevo récord mundial de la distancia. Para ello tenía que mejorar los 2h09:56 de la keniana Ruth Chepngetich en Chicago (Estados Unidos) en 2024, una marca que ha sido motivo de discusión y polémica porque la atleta africana fue suspendida poco después por dopaje .

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La etíope, de 29 años, no encontró rival sobre el asfalto aunque unas molestias físicas, que posteriormente fueron diagnosticadas como lesión en el tendón de Aquiles derecho, ralentizaron su carrera y acabó el último kilómetro y medio corriendo con una cojera. Hasta ese momento iba a ritmo de récord mundial, ya que pasó el kilómetros 40 nueve segundos por debajo de la plusmarca de Chepngetich.

Al final, Assefa llegó a meta con un crono de 2h11:04, nuevo récord de la carrera y tercera mejor marca de la historia, cuando había pasado el medio maratón en 1h04:57, su mejor marca personal en esa distancia, a la que llegó flanqueada por sus liebres.

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La etíope, que fue socorrida al llegar a meta por otra 'leyenda' de su país, Haile Gebrselassie, y no estuvo en la ceremonia de entrega de medallas, llegaba a este maratón de Berlín en un momento inmejorable de forma tras completar "varios meses de buenos entrenamientos", según dijo en la previa, y después de batir en primavera en Londres el récord mundial en carreras solo de mujeres con 2h14:51.

Pese a no lograr el récord mundial, Assefa es historia del maratón y, sobre todo, del de Berlín, ya que contabiliza tres victorias: 2022, 2023 y 2026. Además puede presumir de haber ganado otras dos veces en Londres y tener dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el mundial de Tokio 2025. EFE

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