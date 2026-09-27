Asociación Marroquí ve una "crisis de convivencia" en Ceuta y pide trasladar a los menores

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Málaga, 27 sep (EFE).- La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha dicho "basta" ante la situación que se vive en Ceuta, que ha calificado como una "crisis de convivencia, de derechos humanos y de responsabilidad institucional", y ha exigido al Gobierno y las comunidades la aplicación del marco legal para el traslado y protección de los menores.

Esta asociación, con sede en Málaga, ha expresado este domingo su preocupación por la situación en la ciudad y, "especialmente, la deriva que está tomando una crisis que ya no puede considerarse únicamente migratoria".

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"No podemos cerrar los ojos ante una situación en la que todavía hay menores viviendo en la calle, personas migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad, denuncias de agresiones y vejaciones y una ciudad sometida a una tensión social que está poniendo en peligro décadas de convivencia", ha señalado en un comunicado.

La entidad, que conoce "de primera mano la realidad migratoria española y las dificultades que afrontan tanto las personas migrantes como las propias administraciones y los territorios de acogida", considera que la situación "exige una respuesta inmediata".

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Ha tachado de "grave" que haya menores extranjeros no acompañados viviendo en las calles de Ceuta, "alrededor de un millar" a mediados de septiembre, y ha sostenido que no puede presentar como "un simple problema de capacidad de acogida".

"El ordenamiento español obliga a los poderes públicos a garantizar su protección y a actuar ante situaciones de desprotección", ha subrayado, y ha instado a ejecutar los reales decretos que fijan un máximo de quince días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados para el traslado de los menores a otras autonomías.

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Tampoco considera que sea una "cuestión de voluntad política", puesto que "existe un marco legal aprobado precisamente para situaciones como esta", cuya aplicación "efectiva e inmediata" a exigido al Gobierno y a las comunidades autónomas.

"No podemos aceptar que un menor continúe en la calle mientras las administraciones discuten quién debe asumir su protección. La ley ya establece el mecanismo. Lo que falta es ejecutarlo".

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La organización se ha referido al reciente fallecimiento de un menor migrante en Ceuta y ha reclamado que se investigue con transparencia para determinar si hubo fallos en la asistencia sanitaria y los tratamientos que necesitaba.

Asimismo, ha alertado sobre las denuncias de agresiones, robos y vejaciones sufridas por migrantes durante sus desplazamientos por la ciudad, incluidas "palizas presuntamente cometidas por militares".

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A este respecto, ha indicado que "nadie que actúe bajo la autoridad del Estado puede entender que un uniforme le concede permiso para vulnerar los derechos fundamentales de una persona", y ha exigido que todas estas denuncias sean investigadas "hasta las últimas consecuencias" y se depuren responsabilidades.

La Asociación Marroquí también ha mostrado su preocupación por el repunte del discurso de odio y el tratamiento de los medios de comunicación sobre Ceuta, y les ha pedido "rigor, contexto y responsabilidad". EFE

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