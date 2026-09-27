Espana agencias

Asociación Marroquí ve una "crisis de convivencia" en Ceuta y pide trasladar a los menores

Guardar

Málaga, 27 sep (EFE).- La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha dicho "basta" ante la situación que se vive en Ceuta, que ha calificado como una "crisis de convivencia, de derechos humanos y de responsabilidad institucional", y ha exigido al Gobierno y las comunidades la aplicación del marco legal para el traslado y protección de los menores.

Esta asociación, con sede en Málaga, ha expresado este domingo su preocupación por la situación en la ciudad y, "especialmente, la deriva que está tomando una crisis que ya no puede considerarse únicamente migratoria".

PUBLICIDAD

"No podemos cerrar los ojos ante una situación en la que todavía hay menores viviendo en la calle, personas migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad, denuncias de agresiones y vejaciones y una ciudad sometida a una tensión social que está poniendo en peligro décadas de convivencia", ha señalado en un comunicado.

La entidad, que conoce "de primera mano la realidad migratoria española y las dificultades que afrontan tanto las personas migrantes como las propias administraciones y los territorios de acogida", considera que la situación "exige una respuesta inmediata".

PUBLICIDAD

Ha tachado de "grave" que haya menores extranjeros no acompañados viviendo en las calles de Ceuta, "alrededor de un millar" a mediados de septiembre, y ha sostenido que no puede presentar como "un simple problema de capacidad de acogida".

"El ordenamiento español obliga a los poderes públicos a garantizar su protección y a actuar ante situaciones de desprotección", ha subrayado, y ha instado a ejecutar los reales decretos que fijan un máximo de quince días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados para el traslado de los menores a otras autonomías.

Tampoco considera que sea una "cuestión de voluntad política", puesto que "existe un marco legal aprobado precisamente para situaciones como esta", cuya aplicación "efectiva e inmediata" a exigido al Gobierno y a las comunidades autónomas.

"No podemos aceptar que un menor continúe en la calle mientras las administraciones discuten quién debe asumir su protección. La ley ya establece el mecanismo. Lo que falta es ejecutarlo".

La organización se ha referido al reciente fallecimiento de un menor migrante en Ceuta y ha reclamado que se investigue con transparencia para determinar si hubo fallos en la asistencia sanitaria y los tratamientos que necesitaba.

Asimismo, ha alertado sobre las denuncias de agresiones, robos y vejaciones sufridas por migrantes durante sus desplazamientos por la ciudad, incluidas "palizas presuntamente cometidas por militares".

A este respecto, ha indicado que "nadie que actúe bajo la autoridad del Estado puede entender que un uniforme le concede permiso para vulnerar los derechos fundamentales de una persona", y ha exigido que todas estas denuncias sean investigadas "hasta las últimas consecuencias" y se depuren responsabilidades.

La Asociación Marroquí también ha mostrado su preocupación por el repunte del discurso de odio y el tratamiento de los medios de comunicación sobre Ceuta, y les ha pedido "rigor, contexto y responsabilidad". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

El estudio liderado por la Universitat Politècnica de Valencia afirma que el país presenta una de las situaciones más críticas del continente

España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

El magistrado cumple este domingo 72 años y deja la carrera judicial después de más de tres décadas entre juzgados, con el auto que envía a la mujer de Pedro Sánchez a juicio como última gran decisión antes de jubilarse

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela

Este domingo 27 de septiembre, Atresplayer estrena la sexta edición de la versión española de ‘RuPaul’s Drag Race’ con varias novedades históricas

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer