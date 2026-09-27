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Álvarez (UGT) respalda la acampada de Sol y reclama medidas contra el acaparamiento de vivienda

27/09/2026 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (2d), el secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago (2i), el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), y el secretario de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco (d), durante el debate 'El futuro del movimiento obrero y la izquierda', en el Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos, a 27 de septiembre de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). La mesa de debate se encuadra en las actividades de la 48 edición de la Fiesta del PCE. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
27/09/2026 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (2d), el secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago (2i), el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), y el secretario de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco (d), durante el debate 'El futuro del movimiento obrero y la izquierda', en el Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos, a 27 de septiembre de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). La mesa de debate se encuadra en las actividades de la 48 edición de la Fiesta del PCE. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado la solidaridad del sindicato con las personas que acampan en la Puerta del Sol y ha señalado que el caso de Maricarmen ha actuado como "la chispa" de una problemática de carácter más amplio y prolongado.

Así lo ha trasladado Álvarez durante un diálogo por la fiesta del PCE de 2026, en el que también ha participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago.

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El secretario general de UGT ha señalado que las políticas de vivienda deben incluir la construcción de nuevos inmuebles, pero también la movilización de las viviendas vacías y límites a su acumulación.

"No se puede acaparar viviendas", ha subrayado Álvarez, tanto por parte de particulares como de empresas o entidades jurídicas, en alusión a los denominados fondos buitre. "Sean fondos buitres que vienen de fuera o sean fondos buitres de nuestro país", ha añadido.

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Para el sindicalista, esta cuestión debe formar parte del proceso de debate político que, a su juicio, desembocará en las próximas elecciones generales previstas para 2027. Asimismo, ha defendido que las organizaciones de izquierda y sindicales busquen los elementos que les unen para lograr la repetición de un Gobierno de izquierda plural.

"MENOS CINISMO EN LA PULSERA Y MÁS TRABAJAR POR ESPAÑA"

Asimismo, ha cargado contra las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre los desahucios y el acceso de migrantes a viviendas, al asegurar que más del 70% de las personas desahuciadas son migrantes. "¿Que el dolor no es el mismo si uno ha nacido aquí o ha nacido allá?", ha cuestionado.

"Menos cinismo y menos banderitas en la pulsera y más trabajar por España", ha reclamado, al tiempo que ha defendido que España "no es un ente abstracto", sino el conjunto de personas que viven en el país, hayan nacido o no en él.

CCOO RECLAMA MEDIDAS AMBICIOSAS Y ALERTA SOBRE LAS MEDIDAS DE JUNTS

Durante el debate, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, ha reclamado al Gobierno medidas "ambiciosas" ante la crisis de vivienda y ha alertado de que la evolución de la inflación amenaza con volver a situar los salarios por debajo de los niveles necesarios para mantener el poder adquisitivo.

Pacheco ha afirmado que el sindicato está "conmocionado" por los acontecimientos alrededor del desahucio de Maricarmen y ha vinculado este caso con el "problema acuciante" de la vivienda, en unos días de movilizaciones en distintos puntos del país.

El dirigente sindical ha sostenido que el empeoramiento de la capacidad adquisitiva explica el "desencanto", la "frustración" y la "impotencia" de miles de personas, pese al crecimiento económico del país. En este contexto, ha acusado a los "halcones" del capital de detraer recursos de las rentas del trabajo y de los salarios.

Asimismo, ha situado entre las decisiones inmediatas del Ejecutivo el decreto previsto para el próximo martes para responder a los efectos de los precios energéticos sobre la inflación. Pacheco ha indicado que CCOO mantuvo reuniones la pasada semana con el Ministerio de Economía, aunque ha reconocido que el sindicato no tiene "grandes expectativas" sobre las medidas de protección económica para las rentas del trabajo que pueda contemplar la norma.

Por último, ha pedido al Gobierno que el decreto de vivienda salga "sin titubeos ni contraprestaciones a la derecha" y ha advertido de los "movimientos tacticistas" de algunos partidos. Pacheco ha cuestionado las propuestas de Junts para gravar o limitar la compra de vivienda por fondos de inversión si estas sirven, según ha dicho, para proteger fiscalmente a propietarios con entre cinco y diez inmuebles. "Cuidado con la trampa para osos", ha advertido.

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