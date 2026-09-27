97-98. El San Pablo Burgos deja escapar ante Baskonia un partido que tenía ganado

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Burgos, 27 sep (EFE).- El San Pablo Burgos dejó escapar ante Baskonia un partido que tuvo en sus manos durante buena parte de la segunda mitad en la que los burgaleses reaccionaron tras un inicio irregular, llegaron a mandar por 12 puntos en el último cuarto (93-81) y afrontaron los últimos minutos con ventaja, pero el conjunto vitoriano remontó en el tramo final para imponerse 97 a 98.

Con 13 segundos por jugar, DJ Steward tuvo la última oportunidad, pero su lanzamiento no encontró el aro y el triunfo fue para los visitantes.

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Doumbouya abrió el marcador, pero Duarte y Tadas Sedekerskis castigaron a los burgaleses para colocar el 4-11 y, aunque Koprivica y Rubén Guerrero sostuvieron al equipo local, el conjunto vitoriano mantuvo el control hasta cerrar el primer cuarto con ventaja de ocho puntos (22-30).

Baskonia volvió a golpear al inicio del segundo periodo con un triple de Stewart y encontró en Frisch a uno de sus principales argumentos ofensivos.

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La diferencia llegó a ser de 11 puntos (30-41), obligando a Porfi Fisac a buscar soluciones y San Pablo reaccionó con carácter y encontró mayor fluidez en ataque.

Doumbouya asumió protagonismo, mientras Dani Díez y Ziga Samar acercaron al conjunto burgalés hasta ponerse a cuatro (39-43).

El intercambio de canastas mantuvo la distancia durante los últimos minutos, pero Samar volvió a aparecer para recortar todavía más la desventaja que permitió al San Pablo llegar al descanso a solo cuatro puntos (45-49), después de haber estado once abajo.

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El San Pablo Burgos dio la vuelta al partido en un tercer cuarto de gran nivel. Taboada y Koprivica igualaron el marcador (49-49) y, tras unos minutos de intercambio, Chase Audige asumió el protagonismo para poner por delante a los burgaleses con un triple (57-55).

A partir de ahí, el conjunto local aceleró y encadenó un parcial que le permitió abrir una brecha de once puntos (68-57), con Samar, Lobaco y DJ Steward como protagonistas mientras que Baskonia intentó reaccionar, pero San Pablo mantuvo el control y llegó al último cuarto con diez puntos de ventaja (75-65).

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El San Pablo Burgos dejó escapar un partido que tenía controlado en el último cuarto, aunque mantuvo una ventaja cercana a los diez puntos durante buena parte del periodo y llegó a situarse 93-84 a poco más de dos minutos del final.

Sin embargo, Baskonia reaccionó con un espectacular parcial liderado por Lawson, que encadenó varias acciones para igualar el encuentro a 93 a falta de dos minutos.

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Steward devolvió la ventaja al San Pablo (96-93), pero Simmons y Baugh volvieron a poner por delante a los vitorianos (97-98) y con 13 segundos por jugar, Steward tuvo la última posesión para ganar, pero su lanzamiento no entró y el triunfo se escapó del Coliseum.

- Ficha técnica:

97 - Recoletas Salud San Pablo Burgos (24+21+30+22): DJ Steward (15), Balsa Koprivica (10), Dusan Radosavljevic (2), Sekou Doumbouya (10) y Raúl Lobaco (6) -cinco inicial-, Chase Audige (12), Ziga Samar (17), Pablo Almazán (0), Dani Díez (4), Rubén Guerrero (4), Chris Sengfelder (13), Joaquín Taboada (4).

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98 - Baskonia (30+19+16+33): DJ Stewart (7), Chris Duarte (13), Tadas Sedekerskis (8), Damion Baugh (9) y Kenneth Faried (13) -cinco inicial-, Markus Howard (8), AJ Lawson (13), Kobi Simmons (10), Stefan Joksimovic (0), Rodion Kurucs (4), Mateo Spagnolo (2), Clement Frisch (11).

Árbitros: Calatrava, Sánchez Mohedas y González. Eliminado por cinco faltas personales por parte de San Pablo Burgos Doumbouya (min. 38) y por parte de Baskonia Kurucs (min. 38)

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 8963 espectadores. EFE

vrf/cmm

(foto)