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3-2. El Athletic afianza su cuarta plaza ante un Atlético negado fuera de casa

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Bilbao, 27 sep (EFE).- El Athletic Club derrotó por 3-2 al Atlético de Madrid en Lezama y se afianzó en la cuarta posición de la Liga F frente a un rival negado por ahora fuera de casa que cuenta por derrotas sus tres salidas de la temporada.

El partido arrancó frenético. A los 24 segundos, con la defensa colchonera descolocada, Azkona adelantó al Athletic tras aprovechar un buen balón filtrado por Ortega para superar con calidad a Gallardo.

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La respuesta visitante fue casi inmediata y en el minuto seis Fiamma Benítez devolvía la igualada al marcador a la salida de un córner con un sutil toque desde el borde del área que superó por alto a la zaga y a Nanclares, que regresaba a la portería rojiblanca.

El empate no bajó el ímpetu del Athletic. Las rojiblancas continuaron dominando el juego y lanzaron un par de avisos a través de Vilariño (m.19) y Pinedo (m.26) antes de que Ortega, tras una rápida contra en la que participaron Oguiza y Vilariño dando el último pase, pusiera el 2-1.

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La ventaja local pudo haber incluso mayor al descanso, pero un paradón de Gallardo a un disparo de Pinedo ya en el tiempo extra evitó el tercer tanto local.

En la reanudación se le complicó el partido al Atlético con la expulsión por doble amarilla de Luany. Las locales metieron una marcha más y en el 67 Azkona estuvo a punto de dar la puntilla al Atlético con un cabezazo que se estrelló en el palo.

No bajó ni un ápice el ritmo de un choque alocado y en el 70 volvieron a igualarse las fuerzas tras la segunda amarilla a Pinedo. Solo cinco minutos más tarde Campos, en el primer balón que tocó la delantera, definió un centro de Ortega para firmar un 3-1 que parecía definitivo.

Pero en el 89 las colchoneras pusieron emoción a los casi diez minutos de prolongación que decretó la colegiada con un tiro desde el borde del área de Gio que desvió lo justo Gabi Nunes para sorprender a Nanclares y colocar el 3-2 definitivo.

- Ficha técnica:

3.- Athletic Club: Nanclares; Landaluze (Amaia Martínez, min.83), Maddi, Bibi, Garazi; Valero, Oguiza (Iribarren, min.59); Vilariño (Elexpuru, min.59), Pinedo, Sara Ortega (Amezaga, min.83); y Azkona (Campos, min.73).

2.- Atlético de Madrid: Gallardo; Lucía, Xenia, Calligaris (Celia, min.85), Otermin (Alexia, min.71); Zubieta (Gio, min.65), Fiamma, Csiszar (Gabi Nunes, min.85); Allegra (Kühl, min.71), Jensen y Luany.

Goles: 1-0, min.1: Azkona. 1-1, min.6: Fiamma. 2-1, min.33: Sara Ortega. 3-1, min.75: Campos. 3-2, min.89: Gabi Nunes.

Árbitra: Elena Peláez Arnillas (Comité castellano-leonés). Expulsó por doble amarilla a Luany (m.15 y m.56) y a Pinedo (m.40 y m.70). Además, mostró tarjetas amarillas a Vilariño (m.50), Bibi (m.91) y Garazi (m.92).

Incidencias: partido de la 5ª jornada de la Liga F disputado en Lezama con 1.187 espectadores en las gradas. EFE

ibn/arh

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