2-0. Dinamarca reacciona ante Gales

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- La selección de Dinamarca reaccionó en la segunda jornada de la Liga de Naciones, se impuso por 2-0 a Gales con dos goles en el segundo tiempo y mantuvo el pulso a la estela de Portugal y Noruega en el grupo A4 de la competición continental.

Derrotada en la primera cita frente a Noruega por 2-3, en su revancha inmediata en el estadio Parken de Copenhague sí obtuvo su primera victoria de esta edición del torneo, en el que su adversario aún no ha sumado ningún punto ni ha marcado ningún gol en su irrupción en la élite.

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Un gol en propia puerta abrió el marcador para Dinamarca, que sentenció sobrepasada la hora del duelo con el 2-0 de Gustav Isaksen, al que habían anulado también un tanto en la primera parte.

Patrick Dorgu, futbolista del Manchester United, fue cambiado por lesión a la media hora de juego. EFE