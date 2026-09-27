Espana agencias

1-2. El Costa Adeje Tenerife suma su primera victoria fruto de los errores del Valencia

Guardar

Paterna (Valencia), 27 sep (EFE).- El Costa Adeje Tenerife sumó su primera victoria de la temporada en el Estadio Antonio Puchades de Paterna gracias al gol de Carlota Suárez en el último minuto del tiempo añadido (90+11) después de un partido en el que el Valencia Femenino cayó preso de sus propios errores.

Con esta victoria, el equipo tinerfeño sale del descenso y se coloca décimo segundo, mientras que las valencianistas siguen sin sumar ningún punto tras un partido en el que fueron superiores, pero su falta de eficacia volvió a condenarlas. Incluso fallaron un penalti y el gol marcado fue en propia puerta de la guardameta visitante tras un remate de Nazareth.

PUBLICIDAD

Pese a que el partido comenzó con un tiro de la argentina Gramaglia en el primer minuto que se marchó cerca de la portería valencianista y con esa primera ocasión parecía que el equipo de tinerfeño podría llevar la iniciativa del encuentro, el inicio fue igualado y, pasados los primeros quince minutos de tanteo, el Valencia se hizo con el dominio.

Wifi tuvo la primera ocasión clara de las valencianistas, pero Nay Cáceres desvió el balón con un sutil toque y en la siguiente jugada Elba Vergés sacó sobre la línea un chut de Gema. Aunque el Valencia era el equipo que más se aproximaba al área rival, la mejor ocasión fue del equipo de Yerai Martín cuando Bárbara Martínez estrelló el balón en el larguero tras un testarazo en el minuto 27.

PUBLICIDAD

El Valencia siguió intentándolo con aproximaciones de Carol, Wifi y Marcano, pero no fue capaz de traducir su empuje en goles. Tras el descanso, el Valencia siguió en busca del gol con un remate acrobático de Wifi al palo, pero el Costa Adeje Tenerife logró adelantarse en una jugada aislada en la que Aleksandra puso un gran centro para Natalia Padilla, que remató completamente sola para poner el 0-1 (m.61).

Inmediatamente, el Valencia salió a la contra y Marcano fue derribada por Elba, pero Carol Marín estrelló el penalti en el palo. Pese al duro varapalo, el Valencia siguió intentándolo y logró el gol del empate en el minuto 89 tras un remate de Nazareth que se estrelló en el palo, rebotó en la guardameta Nay Cáceres y entró.

Pero María Eugenia Gil añadió diez minutos y Carlota Suárez marcó el gol de la victoria en el último minuto del tiempo añadido aprovechando una pérdida en el centro del campo y gran fallo defensivo del equipo de Mikel Crespo, que sigue colista y es el único equipo de la Liga F incapaz de sumar ningún punto.

Ficha técnica:

1 - Valencia: Pinguet; Tamarit; Camila Sáez, Nazareth, Lena Pérez (Salomé, m.70), Pauleta; Gema, Carol (Débora, m.79), Elloh; Marcano (Mascarell, m.87) y Moral.

2 - Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Zaremba, Cinta Rodríguez, Martínez, Elba, Violeta Quiles (Aithiara, m.64); Noelia Salazar, Muiña, Zamanian (Marina Martí, m.64); Natalia Padilla (Iratxe, m.81) y Gramaglia (Carlota, m.81).

Goles: 0-1, m.61: Natalia. 1-1, m.89: Nay Cáceres (pp). 1-2, m.101: Carlota.

Árbitra: María Eugenia Gil. Mostró tarjeta amarilla a Elba (m.65) y Muiña (m.75).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga F Moeve disputado en el Estadio Antonio Puchades de Paterna ante 586 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Cristina Sancho García, madre de Carla Sánchez Sancho, jugadora del Infantil del Valencia Femenino. EFE

plm/cta/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

El estudio liderado por la Universitat Politècnica de Valencia afirma que el país presenta una de las situaciones más críticas del continente

España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

El magistrado cumple este domingo 72 años y deja la carrera judicial después de más de tres décadas entre juzgados, con el auto que envía a la mujer de Pedro Sánchez a juicio como última gran decisión antes de jubilarse

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela

Este domingo 27 de septiembre, Atresplayer estrena la sexta edición de la versión española de ‘RuPaul’s Drag Race’ con varias novedades históricas

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer