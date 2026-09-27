1-2. El Costa Adeje Tenerife suma su primera victoria fruto de los errores del Valencia

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Paterna (Valencia), 27 sep (EFE).- El Costa Adeje Tenerife sumó su primera victoria de la temporada en el Estadio Antonio Puchades de Paterna gracias al gol de Carlota Suárez en el último minuto del tiempo añadido (90+11) después de un partido en el que el Valencia Femenino cayó preso de sus propios errores.

Con esta victoria, el equipo tinerfeño sale del descenso y se coloca décimo segundo, mientras que las valencianistas siguen sin sumar ningún punto tras un partido en el que fueron superiores, pero su falta de eficacia volvió a condenarlas. Incluso fallaron un penalti y el gol marcado fue en propia puerta de la guardameta visitante tras un remate de Nazareth.

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Pese a que el partido comenzó con un tiro de la argentina Gramaglia en el primer minuto que se marchó cerca de la portería valencianista y con esa primera ocasión parecía que el equipo de tinerfeño podría llevar la iniciativa del encuentro, el inicio fue igualado y, pasados los primeros quince minutos de tanteo, el Valencia se hizo con el dominio.

Wifi tuvo la primera ocasión clara de las valencianistas, pero Nay Cáceres desvió el balón con un sutil toque y en la siguiente jugada Elba Vergés sacó sobre la línea un chut de Gema. Aunque el Valencia era el equipo que más se aproximaba al área rival, la mejor ocasión fue del equipo de Yerai Martín cuando Bárbara Martínez estrelló el balón en el larguero tras un testarazo en el minuto 27.

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El Valencia siguió intentándolo con aproximaciones de Carol, Wifi y Marcano, pero no fue capaz de traducir su empuje en goles. Tras el descanso, el Valencia siguió en busca del gol con un remate acrobático de Wifi al palo, pero el Costa Adeje Tenerife logró adelantarse en una jugada aislada en la que Aleksandra puso un gran centro para Natalia Padilla, que remató completamente sola para poner el 0-1 (m.61).

Inmediatamente, el Valencia salió a la contra y Marcano fue derribada por Elba, pero Carol Marín estrelló el penalti en el palo. Pese al duro varapalo, el Valencia siguió intentándolo y logró el gol del empate en el minuto 89 tras un remate de Nazareth que se estrelló en el palo, rebotó en la guardameta Nay Cáceres y entró.

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Pero María Eugenia Gil añadió diez minutos y Carlota Suárez marcó el gol de la victoria en el último minuto del tiempo añadido aprovechando una pérdida en el centro del campo y gran fallo defensivo del equipo de Mikel Crespo, que sigue colista y es el único equipo de la Liga F incapaz de sumar ningún punto.

Ficha técnica:

1 - Valencia: Pinguet; Tamarit; Camila Sáez, Nazareth, Lena Pérez (Salomé, m.70), Pauleta; Gema, Carol (Débora, m.79), Elloh; Marcano (Mascarell, m.87) y Moral.

2 - Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Zaremba, Cinta Rodríguez, Martínez, Elba, Violeta Quiles (Aithiara, m.64); Noelia Salazar, Muiña, Zamanian (Marina Martí, m.64); Natalia Padilla (Iratxe, m.81) y Gramaglia (Carlota, m.81).

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Goles: 0-1, m.61: Natalia. 1-1, m.89: Nay Cáceres (pp). 1-2, m.101: Carlota.

Árbitra: María Eugenia Gil. Mostró tarjeta amarilla a Elba (m.65) y Muiña (m.75).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga F Moeve disputado en el Estadio Antonio Puchades de Paterna ante 586 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Cristina Sancho García, madre de Carla Sánchez Sancho, jugadora del Infantil del Valencia Femenino. EFE

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