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España estrena la segunda estrella en Wembley ante una Inglaterra con ánimo de desquite

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Londres/Madrid, 25 sep (EFE).- La selección española estrenará este sábado en la Liga de Naciones un nuevo ciclo, después de la conquista de su segundo Mundial el pasado verano, con un duelo de máxima exigencia al medirse en Wembley con Inglaterra, deseosa de resarcirse después de perder la final de la Eurocopa hace dos años ante la Roja.

El templo del fútbol inglés será el escenario donde los de Luis de la Fuente lucirán por primera vez la segunda estrella en su camiseta tras la final ganada a Argentina el pasado 19 de julio (1-0) con el tanto de Ferran Torres.

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De la Fuente ha hecho hincapié en los últimos días en la necesidad de emprender una nueva etapa con ambición y con la mentalidad de que “lo mejor está por llegar” con el fin de no caer en el conformismo.

Con el ánimo de demostrar que es la mejor selección del mundo y de iniciar con buen pie la andadura en la nueva edición de la Liga de Naciones en un escaparate como Wembley, lo presumible es que alinee el mismo once que ante Argentina con la salvedad del lateral derecho Pedro Porro, ausente en la concentración por una lesión.

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Para ocupar la vacante del defensa del Tottenham, De la Fuente ya anticipó que se inclina por recurrir a Marc Pubill o a Eric García por la polivalencia que caracteriza a ambos.

El resto del bloque presenta pocas dudas en vista de que todos los jugadores están disponibles.

En la portería, el técnico español ha dejado claro que Unai Simón, del Athletic Club, se mantendrá como titular a la vista del rendimiento mostrado en el Mundial, en el que solo encajó un gol y batió el récord de imbatibilidad en ese torneo que poseía el italiano Walter Zenga al dejar la marca en 650 minutos.

De repetir su esquema que le condujo a la segunda estrella, Rodri Hernández y Fabián se mantendrían como motores en la medular, con Pedri en la recámara, y en la parcela ofensiva, seguiría confiando en el cuarteto formado por Dani Olmo, Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal, máximo goleador de la Roja en el Mundial con cinco dianas.

“En Wembley, hay una cantidad de argumentos para decir que la motivación de este partido viene de serie y los jugadores están suficientemente motivados para este compromiso”, sostuvo esta semana el técnico español, quien estrena su nuevo contrato prolongado hasta 2032.

Entre los que aguardan con más estímulo la cita está Lamine Yamal después de su campaña para postularse como vencedor del Balón de Oro, cuyo ganador se dará a conocer el próximo 26 de octubre precisamente en Londres.

Inglaterra y, sobre todo, Tuchel necesitan el duelo ante los españoles para reafirmar la decisión de aguantar al alemán tras las decepcionantes semifinales del Mundial.

La derrota ante Argentina, marcada por la temerosa táctica del germano, le marcó y ahora tiene que convencer de que es el seleccionador adecuado para llevar a este equipo en la Eurocopa que disputará en casa en dos años.

Sin embargo, para este primer compromiso ante la campeona del mundo, a Tuchel se le han caído tres jugadores importantes. Por diferentes lesiones, Cole Palmer, Marcus Rashford y Declan Rice no estarán en la convocatoria.

Esto ha provocado el debate sobre el compromiso de los jugadores ahora que no hay un Mundial en juego y la duda de si Harry Kane, el mejor jugador de esta selección, está suficientemente bien arropado.

De ello se encargará Jude Bellingham, que vive un gran momento en el Real Madrid, que disfrutó de un gran Mundial pese a las críticas que recibió en los meses previos y que, por segundo año consecutivo, ha sido elegido el mejor jugador de esta selección por parte de los aficionados.

Este sábado se espera un Wembley lleno para uno de los mejores partidos de selecciones que se pueden ver hoy en día.

Alineaciones probables:

Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; y Kane.

España: Unai Simón; Pubill o Eric García, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

Estadio: Wembley.

Hora: 20.45 (CET). EFE

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