Urtasun no contempla el escenario de ruptura del Ejecutivo: "Estamos trabajando para que el Gobierno esté a la altura"

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha evitado referirse a un escenario de salida de Sumar del Gobierno pero ha advertido al ala socialista de que el Ejecutivo tiene que "estar a la altura" ante el desahucio de Maricarmen, lo que pasa por aprobar el decreto de vivienda y la expropiación del piso donde residía la anciana en el próximo Consejo de Ministros.

Después de que la excalcaldesa de Barcelona Ada Colau instara a Sumar a salir del Gobierno si el PSOE bloquea medidas de vivienda, Urtasun ha respondido que "ayer fue un día muy difícil" y durante el cual la gente interpeló al Gobierno.

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"En lo que estamos trabajando en nuestro espacio político ahora es para que el Gobierno esté a la altura", por lo que ha apelado al PSOE y al resto de partidos a ser responsables cuando esa medida llegue al Congreso.

"Quiero confirmarles que estamos ya trabajando en el seno del Gobierno de coalición progresista para poder llevar ese real decreto ley" al Consejo del martes, ha declarado a los periodistas en Barcelona en referencia al desahucio de Maricarmen el miércoles.

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Al preguntársele si entonces es seguro que llegará al próximo Consejo, ha insistido en que están trabajando intensamente para ello. "No le podemos fallar a la gente, y por lo tanto el martes tienen que ir medidas de vivienda en el Consejo de Ministros", ha reiterado para agregar que estas iniciativas son "un clamor".

CONTRA "EL PULSO" AL ESTADO

Urtasun ha afirmado que "ayer fue un día muy difícil, muy doloroso. España no se puede permitir este nivel de dolor social en 2026". "Fue un gran día de la vergüenza", ha reiterado

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También considera que "un fondo de inversión y la empresa Urbigestión le ha hecho un pulso a la Administración y al Estado" pero que el Gobierno no puede permitirlo, también teniendo en cuenta que al fondo se le ofrecieron alternativas para que Maricarmen pudiera seguir en su casa.

En cambio, lamenta que "han hecho absolutamente oídos sordos; también oídos sordos al reclamo absoluto y unánime de la sociedad española" para que la afectada conservara su piso.

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ESTUDIAR LA EXPROPIACIÓN

"Tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Maricarmen, y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido", ha dicho.

Además, considera inadmisible que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, "deje en estos momentos a Maricarmen en un hospital sin darle una alternativa habitacional, porque es su competencia".

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"DÍAZ AYUSO ES UNA PSICÓPATA SOCIAL"

Le ha reprochado también sus declaraciones de este mismo jueves "sacándose la responsabilidad de encima, como si esto no fuera con ella, cuando ella es la principal responsable de lo que está ocurriendo".

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"La señora Díaz Ayuso es una psicópata social, que ya lo vimos durante la pandemia, que tiene un desprecio absoluto por la gente mayor", ha dicho.

Por eso, cree que "de los fondos buitre, del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid nadie espera ya nada".

En cambio, "del Gobierno de coalición progresista y de la mayoría parlamentaria, sí", por lo que ha insistido en el real decreto ley de vivienda.

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El ministro ha visitado este jueves en Barcelona La Setmana del Llibre en Català, que se celebra estos días en la zona del Arc de Triomf.