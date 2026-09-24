Rico Salmela será compañero de Brian Uriarte las próximas dos temporadas

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El finlandés Rico Salmela será compañero en el equipo Red Bull KTM Ajo del español Brian Uriarte durante las próximas dos temporadas, según confirma el equipo finlandés.

Rico Salmela, de 18 años, se une al equipo para las temporadas 2027 y 2028 del Campeonato Mundial de Moto3, en el que ya se encuentra Brian Uriarte, y se convierte en el tercer piloto finlandés en formar parte de la estructura, siendo los dos anteriores Mika Kallio en 125 c.c. y el actual director del equipo, Niklas Ajo, en Moto3.

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Salmela continúa con KTM, marca con la que ha competido en tres ediciones de la 'Red Bull Rookies Cup', en donde logró una victoria y diez podios, finalizando séptimo, cuarto y cuarto en la clasificación general a lo largo de sus tres temporadas en la competición.

Fue piloto en la serie MotoJunior, compitiendo tanto en la 'European Talent Cup' (de 2021 a 2023, logrando el cuarto puesto en este último año) como en el Campeonato Mundial Junior de Moto3 (de 2024 a 2025).

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En su año de debut en la categoría, el finlandés finalizó decimotercero, consiguiendo una victoria en su tercera carrera, además de otros cuatro resultados entre los cinco primeros. Y, el año pasado subió al podio seis veces y finalizó quinto, a nueve puntos del tercero.

La temporada 2027 será la segunda campaña de Rico Salmela en el Campeonato Mundial de Moto3, optando por un piloto experimentado tras varios novatos, como fue el caso de José Antonio Rueda, Xabi Zurutuza, Álvaro Carpe y Brian Uriarte.

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En la presente temporada, Salmela suma 70 puntos en 15 carreras y lucha por entrar en el 'top diez' de la clasificación general y hasta el momento ha logrado cinco 'top seis'.

"Llevo muchos años trabajando con Niklas y Aki", señala Salmela en la nota de prensa del equipo, en la que reconoce que ambos le han "apoyado durante mucho tiempo", motivo por el que está "sumamente agradecido" y afirma que para él es "un sueño" que tiene "desde niño".

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Para Rico Salmela unirse a un equipo finlandés del más alto nivel es "simplemente increíble" y como los sueños "a veces se hacen realidad", dice estar deseando empezar a trabajar con ellos para prepararse de la mejor manera posible y disfrutar con quienes forman el proyecto. EFE