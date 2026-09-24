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Protesoni: He trabajado mucho y he cambiado de hábitos

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Vitoria, 24 sep (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Carlos Protesoni desveló que ha cambiado de hábitos y que ha trabajado mucho con los readaptadores para prevenir lesiones.

El uruguayo, que disputó los 90 minutos del último partido ante el Athletic, se mostró satisfecho en rueda de prensa con el papel que desempeñó y lamentó que haya llegado el parón.

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“Cuando viene la racha buena, no queremos que se pare ni se frene, ni mucho menos,pero eso ya está estipulado y uno se tiene que acostumbrar”, aceptó, consciente de que hay que prepararse para el regreso.

Se mostró sorprendido por la cantidad de días que habrá en el parón por los encuentros internacionales, en torno a 20, pero asumió que ya lo conocían y espera seguir con la buena racha.

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“Lo tomamos para sumar trabajo y para ponernos a punto todos por igual”, expresó uno de los hombres fuertes del vestuario.

“Todos queremos jugar y yo creo que estamos todos para aportar y ayudar donde toque y los minutos que sea después”, indicó.

Reconoció que tras la grave lesión de Facundo Garcés, que lamentó mucho, tuvo una reunión con Quique Sánchez Flores. “Me dijo que aprovechara, porque para mí tener lugar en dos posiciones (defensa y centrocampista) es sumamente importante y que trate de sacarle jugo”, indicó.

Aunque Protesoni matizó que a todos los mediocentros les gusta jugar sólo en el medio campo, echará una mano “donde toque”.

“Tengo que estar alerta en todas sus indicaciones para que después me resulte más fácil en el campo”, añadió.

A pesar de los puntos que ha cosechado el Alavés hasta la fecha y que le han colocado en la zona noble de la clasificación, el de Montevideo tiene claro dónde están.

“No podemos perder de vista nuestro objetivo que es salvarse y después más adelante, miraremos para arriba si Dios quiere, eso sería genial”, manifestó. EFE

jd/ma/cmm

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