Lau Vargas, colombiana viviendo en España: “No hay cosa que me encante más en la vida que esta expresión española”

Lau Vargas se describe a ella misma como enamorada de España. (TikTok)

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Cuando vas al extranjero, hay frases que al principio suenan extrañas, pero poco a poco se convierten en la cotidianeidad del día. Lau Vargas, colombiana que vive en España y suma más de 35.000 seguidores en TikTok, contó en una de sus últimas publicaciones una expresión que dice le encanta escuchar, aunque reconoce que jamás la diría con la misma naturalidad que un español. En las redes sociales muchas personas se hacen virales por expresarse sobre los choques culturales al ir a otro país, tanto personas que vienen a España como personas que salen del país.

En el vídeo, Vargas cuenta que se convirtió en una especie de deporte para ella pescar al vuelo esta frase cuando alguien la suelta en la calle. “No hay cosa que me encante más en la vida que escucharle a un español decirle a otro: es que le falta un hervor”, dice entre risas, dejando claro que la expresión le parece un auténtico hallazgo del idioma.

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“Le falta un hervor” no se dice con cariño

El refranero y las frases hechas forman parte de la identidad cultural de cada país.

Vargas explica que presta atención especial a esta frase cuando va en el autobús, está en un bar o simplemente escucha una conversación ajena en la calle, algo que ella misma admite hacer por pura curiosidad. Según cuenta, cuando a alguien “le sale del alma” decir esta expresión es porque de verdad lo piensa, no como chiste.

“Es que esto no lo dicen de humor. Yo nunca los he escuchado diciendo de cariño esta frase. Eso es que es con una rabia genuina, auténtica”, señala en el vídeo. Para explicar el sentido de la expresión, la compara con un embarazo que no llegó a término: “Es como para decir que no quedó listo, que esa persona no obtuvo sus nueve meses de embarazo, que es sietemesino, pero que ni siquiera, que está mal, que no quedó bien hecho”.

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La multiculturalidad hace que se produzcan momentos virales en redes sociales donde la gente comparte sus choques culturales. Carlos Luján - Europa Press

La creadora, que también publica en Instagram, terminó el vídeo con un reto directo a su comunidad. Encontrar una expresión que le gane a esta. “Díganme expresiones similares a esa, pero una mejor. No existe una mejor que le falta un hervor”, escribió, invitando a que le dejaran alternativas en los comentarios. Y han sido muchos los que han dejado frases como: “Está a medio hacer” o “Le falta un verano”.

Otras frases que sorprenden a los extranjeros en España

Vargas no es la única que se ha vuelto viral por reaccionar al lenguaje coloquial español. Antes había hecho lo mismo con el “venga”, una palabra que según ella puede significar prácticamente cualquier cosa según el contexto y que confesó no terminar de entender del todo pese a llevar años viviendo en el país.

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El fenómeno se repite con creadores de distintas nacionalidades. Una tiktoker hondureña hizo una lista completa de sustituciones que le llamaron la atención, como que en España no se dice “me hace gracia” sino “me meo” o “me descojono”, ni “estás loco” sino “estás como una cabra”. La influencer peruana Camila también se sorprendió con palabras como “cutre” o “curro”, mientras que la mexicana Carmen Cabildo se quedó con la expresión “estar piripi” para describir a alguien que bebió de más.

Una pareja de treintañeros comparte una conversación animada, riendo con complicidad en una cafetería de estilo argentino, con tazas de café y gestos que muestran interés mutuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este grupo se suma la youtuber Ceci Saia, que coincide con buena parte de los creadores extranjeros en señalar “flipar” como una de las palabras más versátiles del español de España, capaz de usarse en decenas de contextos distintos. El repaso de expresiones que hace Vargas en sus redes se enmarca en esta tendencia, que convirtió el choque cultural con el idioma en uno de los contenidos más consumidos por comunidades latinoamericanas que viven fuera de sus países de origen.

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