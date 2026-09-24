Minnen tumba a Svitolina, séptima del ranking WTA, y lleva el Ucrania-Bélgica al dobles

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Pekín, 24 sep (EFE).- La belga Greet Minnen, número 217 del mundo, sorprendió este jueves a la ucraniana Elina Svitolina (7) por 6-7 (5), 6-4 y 6-4 y llevó al dobles decisivo la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Billie Jean King entre Ucrania y Bélgica.

Sobre la pista dura del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en Shenzhen (China), Minnen necesitó dos horas y 47 minutos para remontar un encuentro que comenzó dominando, se le escapó en el primer desempate y terminó ganando pese a no encontrarse en plenitud física.

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"No sé qué decir. Estoy agotada. Sinceramente, no sé cómo lo he conseguido", reconoció la belga después de una victoria que igualó la eliminatoria, adelantada por Ucrania gracias al triunfo de Anhelina Kalinina (48) sobre Jana Otzipka (474) por 6-7 (6), 6-1 y 6-1.

Minnen entró sin complejos ante la diferencia de clasificación y se colocó 3-0 después de romper el primer servicio de Svitolina. La ucraniana evitó que la desventaja creciera y recuperó terreno, aunque ninguna consiguió afianzar el control de una manga con alternativas.

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Svitolina quebró el saque de su rival para adelantarse 5-4, pero Minnen respondió inmediatamente y condujo el parcial al desempate. Allí, la número siete del mundo volvió a demostrar mayor precisión en el momento decisivo: perdía por 4-5, encadenó tres puntos y se llevó el set después de una hora y seis minutos.

La belga no acusó el golpe. Rompió de salida en la segunda manga, tras necesitar tres oportunidades, y defendió esa ventaja durante todo el parcial. Svitolina dispuso de tres bolas para recuperar el servicio, pero Minnen las salvó y cerró el set por 6-4 en su segunda oportunidad.

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El último parcial avanzó sin roturas hasta el 4-4, aunque Svitolina tuvo que remontar un 0-40 en su segundo turno de saque. La presión terminó por alcanzarla en el noveno juego, el más largo del set, en el que Minnen dispuso de cinco oportunidades de rotura y aprovechó la última después de 14 puntos y cuatro iguales.

La belga tuvo todavía que levantar un 0-30 cuando sirvió para ganar, pero convirtió su tercera bola de partido y completó una remontada sostenida por una mayor eficacia con el segundo saque y al resto. Minnen ganó 122 de los 237 puntos disputados y convirtió cuatro de sus 19 oportunidades de rotura, frente a las dos de ocho aprovechadas por Svitolina.

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"Físicamente no llegué al cien por cien y nunca pensé que pudiera aguantar tanto", admitió Minnen, cuyo capitán, Wim Fissette, le dio una última indicación cuando el encuentro superaba ya las dos horas y media: "Ya que llevas dos horas y 35 minutos jugando, al menos termina el partido".

El ganador del dobles se enfrentará el sábado en semifinales al vencedor del China-Italia. EFE