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Hallan muerto a un osezno en el canal de una central hidroeléctrica en Matarrosa (León)

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Ponferrada (León), 24 sep (EFE).- Un ejemplar de oso pardo de unos nueves meses ha aparecido muerto en el interior del canal de una central hidroeléctrica de Matarrosa del Sil, en el término municipal de Toreno (León), según ha informado la Guardia Civil en un mensaje a través de sus redes sociales.

Los agentes explican que recibieron el aviso sobre la presencia del animal en el canal de la central de Peñadrada, hasta donde se desplazaron agentes del Seprona de Villablino.

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Los agentes localizaron el cadáver del osezno y procedieron a recuperar los restos para trasladarlos y realizar la correspondiente necropsia, que permitirá determinar las circunstancias y la causa de la muerte.

En principio, no se han observado indicios que apunten a la intervención humana en el fallecimiento del animal.

Entre las hipótesis que se manejan se encuentra la posibilidad de que el osezno cayera al canal y muriera ahogado al no poder salir del mismo.

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No obstante, se trata por el momento de una hipótesis y será el resultado de la necropsia el que permita esclarecer las causas del fallecimiento.

La actuación ha quedado en manos de los agentes especializados del Seprona, que han recuperado el ejemplar para facilitar su análisis. EFE

mig/mr/icn

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