El PP coincide con Ayuso en que el desahucio a Maricarmen es uno de los más de 25.500 que hay: "Hay más rostros"

15/12/2025 La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha coincidido con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en que el desahucio de Maricarmen fue uno "de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España", recalcando que es un problema que tiene "más rostros" y que hay que abordar para solucionarlo.

Para la dirigente del PP, el desahucio de esta vecina madrileña "pone rostro a una situación que es de mucha más gente" y debe servir para poner la vivienda como una prioridad a todos los niveles de la administración.

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"Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo Pedro Sánchez y el PSOE, que es mirar hacia otro lado", ha criticado Gamarra en declaraciones a los medios tras su reunión en Alcorcón (Madrid) con vecinos afectados por la inseguridad y la okupación.

En este contexto, ha reprochado que el balance de la política de vivienda del Gobierno en estos ocho años sea "cero", provocando que el precio de la vivienda en propiedad "haya crecido el precio en un 74%" y un "44%" respecto al alquiler. "Eso hace que hoy el primer problema de todos los españoles sea el acceso a la vivienda", ha apostillado.

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Sobre las declaraciones de la presidenta madrileña, Gamarra ha compartido que se trata de "un problema muy profundo de la sociedad española" que el Gobierno de Sánchez no aborda pero que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está dispuesto a hacerlo".

Entre sus propuestas, agilizar el mercado de suelo o las licencias para construir, además de incentivar fiscalmente el ahorro para la adquisición de vivienda o movilizar, "con seguridad jurídica", la vivienda vacía "para que esté en el mercado y se puede acceder a ella a un precio asequible".

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El problema de vivienda, según ha reiterado Gamarra, "tenía y sigue teniendo el rostro de Maricarmen". "Pero tiene muchos más rostros y hay que abordarlos para todos ellos", ha añadido.

EL DECRETO NO SOLUCIONA

Preguntada por si el PP apoyaría el decreto de vivienda que, según el Gobierno, impediría desahucios como el de Maricarmen, Gamarra ha recordado en primer lugar que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid "no han mirado para otro lado" y han ofrecido recursos alternativos a la vecina desalojada.

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Así, ha defendido que se debe llevar a cabo "una política de vivienda de verdad" no solo para los jóvenes que "no puedan acceder a ella", sino que aborde situaciones como la de Maricarmen. "No es una cuestión de un real decreto", ha dicho, recalcando que esta medida "no hubiera solucionado esta realidad" porque está enfocada a los alquileres de la ley de arrendamiento del año 1994. "Por lo tanto, son cuestiones diferentes", ha añadido.