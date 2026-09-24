El PP achaca la crisis de la vivienda al fracaso de la política del Gobierno en 8 años

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Madrid, 24 sep (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha atribuido este jueves la crisis de vivienda que sufre España al "fracaso absoluto" de la política del Gobierno en ese área en los últimos ocho años que, según ha asegurado, "lastra" no solo a Maricarmen sino a millones de jóvenes de este país.

Así lo ha indicado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) un día después de que esta mujer de 87 años, que llevaba 70 años residiendo en su vivienda de Madrid, fuera desahuciada.

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Durante la entrevista, Gamarra ha afirmado que la vivienda se ha convertido en el primer problema de los españoles desde que gobierna Pedro Sánchez, al que ha acusado de "obviar" que lleva ocho años en Moncloa, contribuyendo con sus políticas al incremento de los precios de compra y alquiler.

A su juicio, Sánchez no puede responsabilizar a la oposición del "fracaso" de la política de vivienda del Gobierno y ha recordado que el presidente anunció la construcción de miles de viviendas que no se han materializado.

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Para la dirigente del PP es necesaria una política de vivienda que movilice suelo, agilice los trámites para reducir los tiempos para conseguir las licencias y establezca una fiscalidad que apoye a los ciudadanos en la compra o alquiler de viviendas. EFE