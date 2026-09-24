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Aguirre va del aeropuerto directo a la ciudad deportiva del Valencia para ponerse al mando

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València, 24 sep (EFE).- El técnico mexicano Javer Aguirre se trasladó este jueves directo del aeropuerto de Manises a la ciudad deportiva del Valencia, para tener una primera toma de contacto con la plantilla del club de Mestalla, a la que dirigirá hasta el final de esta campaña.

Aguirre voló esta madrugada de México a Madrid y de ahí a València, donde aterrizó pasadas las nueve de la mañana. El técnico aseguró que ha aceptado el reto "por la institución" y la historia que tiene el club y se ha mostrado seguro de que la plantilla tiene calidad para no sufrir para lograr la permanencia, pese a estar ahora en descenso.

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Los ayudantes de Aguirre, Pol Llorente y Toni Amor, llegaron el miércoles a València y este jueves por la mañana se trasladaron a la ciudad deportiva una hora antes de que llegara el exseleccionador mexicano, que se presentó a los trabajadores del club a su llegada. La plantilla tiene previsto ejercitarse esta jueves por la mañana.

El técnico mexicano, gracias al parón de la competición por los partidos de las selecciones, tiene por delante dos semanas antes de estrenarse al frente del equipo en El Sardinero ante el Racing de Santander. EFE

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plm/nhp/cmm

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