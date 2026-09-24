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Activados dos cazas españoles en Rumanía ante una alerta de drones rusos

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Dos cazas F18 españoles desplegados en la Base Mihail Kogalniceanu, en el marco de la misión de Policía Aérea de la OTAN, fueron activados anoche para monitorizar a un grupo de "objetivos aéreos" que operaba al norte de la localidad de Chilia Veche, en Ucrania, próxima a la frontera con Rumanía.

Según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía en la red social X, un radar rumano detectó a este grupo de "objetivos aéreos" y las autoridades rumanas enviaron una alerta a la población a las 04.41 horas (hora local).

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Los cazas españoles despegaron para vigilar la situación, pero la alerta aérea cesó a las 05.44 horas (hora local) y no se han reportado incursiones en el espacio aéreo nacional.

España colabora en la misión de la OTAN en Rumanía con alrededor de 200 efectivos, siete cazas F18, un A400M y un radar. A estos se sumarán en octubre tres helicópteros NH90. La presencia de drones rusos en el espacio aéreo aliado se ha incrementado significativamente. Las Fuerzas Armadas españolas han registrado 18 alertas entre agosto y lo que va de septiembre en la misión en Rumanía.

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De hecho, dos cazas españoles derribaron uno de estos dispositivos que había penetrado en el espacio aéreo rumano el 16 de agosto.

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