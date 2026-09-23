Temas del día de EFE España del jueves 24 de septiembre de 2026

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - El polémico desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que ha sido obligada a abandonar la casa en la que vivía desde hace siete décadas, ha abierto un debate político que afecta en particular al Gobierno, con otro frente de tensión con los ministros de Sumar, que urgen al PSOE a aprobar una nueva moratoria antidesahucios en el próximo Consejo de Ministros.

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PLUS ULTRA

Madrid - Una vez que José Luis Rodríguez Zapatero ha comunicado al juez que las joyas de su caja fuerte fueron un regalo del rey de Arabia saudí ya fallecido, la investigación está pendiente ahora de la nueva tasación de las gemas solicitada por el magistrado, que además tendrá que decidir si emite una comisión rogatoria a Arabia Saudi para comprobar su origen, como ha pedido el expresidente del Gobierno.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta/Madrid - Un día después de que no surtieran efecto los llamamientos a otra entrada masiva de inmigrantes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside en Ceuta una nueva reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma, mientras el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, interviene en un foro en Madrid.

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CENSO RESIDENCIAS

Madrid - El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) presenta una radiografía de los centros residenciales y viviendas con apoyo que hay en España para personas mayores y para personas con discapacidad, tanto públicos como privados, que muestra, entre otras cuestiones, cuántos hay, quién vive en ellos, dónde están situados o cómo son sus instalaciones.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023294859)

INVESTIGACIÓN CÁNCER

Madrid - La incidencia del cáncer entre personas adultas de menos de 50 años no ha dejado de creer en las últimas décadas en todo el mundo, sin que se conozca la razón. En el Día Mundial de la Investigación contra esta enfermedad, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dedica una sesión a analizar esa tendencia.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023358452)

MARISQUEO CRISIS

Vigo (Pontevedra)- El marisqueo gallego se encamina a su peor año, con cifras incluso más bajas que en 2024 y 2025, tras una 'tormenta perfecta' de riadas en invierno y olas de calor en verano contra un sector ya mermado por siglos de explotación de las rías y otros factores como la contaminación. Paula Fernández

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ESTAMPA 2026

Madrid - La feria 'Estampa' de Arte contemporáneo 2026 abre sus puertas durante cuatro días a los amantes del coleccionismo con la participación de ochenta galerías y la donostiarra Esther Ferrer como artista invitada.

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Marion Cotillard, con la película francesa 'Milo', será una de las protagonistas de la jornada en el Festival de San Sebastián, que encara su recta final con la última participación española a concurso, 'Sants', de Mikel Gurrea, y la presentación también en Sección Oficial de 'Border', una coproducción de Hong Kong, Estados Unidos y Corea del Sur.

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO (Entrevista)

Madrid - Un año más, EA Sports lanza la última versión del juego de fútbol por excelencia, el ‘FC27’, antes conocido como el ‘FIFA’, en una edición en la que la gran novedad es la creación de una enorme ciudad virtual, llena de vida, “en la que jugar con 100 personas al mismo tiempo”, tal y como asegura en una entrevista con EFE Sam Rivera, productor ejecutivo del juego. Javier Picazo

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Pamplona.- NAVARRA DEBATE.- Debate de política general sobre el estado de la Comunidad de 2026. Parlamento de Navarra (Texto) (Foto)

12:00h.- Redondela (Pontevedra).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, preside el acto de homenaje a los presos del penal y a las madrinas de las islas de San Simón y San Antón que organizan el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Redondela. San Simón. (Texto) (Foto)

12:30h.- Alovera (Guadalajara).- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene ante los medios en Alovera, tras visitar una empresa láctea en la localidad. Avenida del Río Henares.

13:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, clausura la 'Forbes Economic Summit'. Forbes House. Calle Amador de los Ríos, 5. (Texto)

20:00h.- Santander.- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene junto la presidenta del partido y del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ante la Junta Directiva de la formación en la comunidad autónoma. Hotel Chiqui. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

10:00h.- Villarrobledo (Albacete).- SINDICATOS CCOO.- Atención a medios del secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el responsable autonómico en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, antes de la celebración del Comité Regional de CCOO Castilla-La Mancha. CCOO (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Oviedo.- VIVIENDA DESAHUCIOS.- Amnistía Internacional, el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Vivienda de Asturias ofrecen una rueda de prensa sobre una resolución judicial que exige a la administración una alternativa habitacional por vulnerabilidad para una mujer y su hija de 9 años, que serán desahuciadas el 28 de septiembre. Sede de Vipasa (Calle Jesús Sáenz de Miera, Portal 10, Bajo, Oviedo.)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El alcalde de Riba-roja de Túria (Valencia), Roberto Raga, declara como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Juzgados. (Texto)

09:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside en Ceuta una nueva reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma y, posteriormente, atiende a los medios de comunicación. Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional reanuda el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de Inassa en 2001 por Canal de Isabel II con las declaraciones de peritos. C/ García Gutiérre.z

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a ocho acusados, entre ellos el padre y cuatro hijos de una familia siria, para los que la Fiscalía pide penas de entre 5 y 6 años de prisión como presuntos autores de un delito de financiación del terrorismo. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico.

10:00h.- Madrid.- FORO TERRORISMO.- El Real Instituto Elcano organiza su 12 Foro sobre Terrorismo Global bajo el título 'La amenaza yihadista 25 años después del 11-S y otras tendencias del extremismo violento' con la participación de académicos y expertos, para analizar la evolución del fenómeno, las respuestas contraterroristas y la prevención de la radicalización violenta. C/O'Donnell, 10.

10:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- El director general de Tráfico, Pere Navarro, inaugura una jornada sobre los cambios normativos en materia de protección a los usuarios vulnerables introducidos en el Reglamento General de Circulación, que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre, que clausura el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez-Siclura. Dirección General de Tráfico. C/ Josefa Valcárcel, 44.. (Texto)

11:00h.- San Fernando (Cádiz).- BUQUE ELCANO.- El buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, recibe el XV Premio Cortes de la Real Isla de León, en el día en que San fernando (Cádiz) conmemora la primera reunión de los diputados que elaboraron la Constitución de 1821. Real Teatro de las Cortes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside en la cárcel madrileña de Estremera los actos de celebración de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias centro penitenciario de Estremera. (Texto)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Sesión de la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género del Congreso. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presenta al Embajador de Palestina en España, Fadi Elhusseini, en el encuentro informativo Forum Europa Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Plaza de la Lealtad, 5,

09:30h.- Madrid.- CENSO RESIDENCIAS.- El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) presenta una radiografía de los centros residenciales en España en un acto en el que interviene la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y la directora del Instituto de Mayores, Mayte Sancho. Avenida de la Ilustración c/v calle Ginzo de Limia, 58. (Texto)

09:30h.- Alfara del Patriarca (Valencia).- DERECHO SANITARIO.- Expertos del ámbito sanitario, jurídico y científico analizan los desafíos que plantea el Alzheimer y los retos legales y éticos de esta enfermedad durante el noveno Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana. Universidad CEU Cardenal Herrera. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- DESEO ESTUDIO.- La Fundación Pequeño Deseo presenta el segundo estudio '¿Cuánto perdura un deseo?'. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Cuesta de San Vicente, 4.

11:00h.- Madrid.- INVESTIGACIÓN CÁNCER.- La incidencia del cáncer entre personas adultas de menos de 50 años no ha dejado de creer en las últimas décadas en todo el mundo, sin que se conozca la razón. En el Día Mundial de la Investigación contra esta enfermedad, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dedica una sesión a analizar esa tendencia. Auditorio Caixaforum. (Texto)

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- VIOLENCIA SEXUAL.- El programa Daniela de las religiosas Oblatas celebra una nueva edición de sus jornadas anuales de 'Sensibilización contra la trata con fines de explotación sexual'. Casa de Colón.

11:00h.- Madrid.- SANIDAD MADRID.- El sindicato médico Amyts convoca una concentración en apoyo del cirujano Luis Martos, denunciante de una supuesta alteración en las listas de espera hospitalaria. Puerta del Hospital Universitario Ramón y Cajal. M-607. km 9,100 (Texto)

11:30h.- Cartagena (Murcia).- CURSO UNIVERSITARIO.- El rey preside el acto de apertura de curso 2026-2027 de las universidades españolas. Paraninfo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SANIDAD MADRID.- La asociación Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid convoca una concentración a la puerta del Hospital Ramón y Cajal. Asiste Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos. (Texto)

12:30h.- Madrid.- SALUD INFANCIA.- Presentación del informe de la Fundación Mapfre y la Universidad de Navarra 'Dieta, pantallas y síntomas de TDAH en la infancia. Resultados del Proyecto SENDO', que analiza cómo influyen los hábitos cotidianos, como la alimentación y las pantallas, en la salud psicoemocional y conductual de los niños y niñas. En línea.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO LITERATURA.- El jurado falla el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2026, que dará a conocer el Ministerio de Cultura. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Javier Cámara y Marta NIeto presentan 'Verborrea', un texto que escrito y dirigido por Pablo Remón, que también interpretan Israel Elejalde y Emilio Tomé. Nave 10 Matadero (Texto)

10:35h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Sants' de Mikel Gurrea que se presenta a concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 10:05h). (Texto) (Foto)

11:00h.- València.- ARTE EXPOSICIÓN.- Fundación Bancaja presenta la exposición 'Andrés García Ibáñez. Una mirada al realismo español", una muestra monográfica que ofrece un recorrido por los ejes esenciales de la trayectoria del artista almeriense través de más de 80 obras. Fundación Bancaja. (Texto)

11:00h.- Madrid.- BANCO DE ESPAÑA.- El Banco de España presenta 'El plano flexible', una exposición de arte textil como convergencia entre arte, arquitectura e industria Banco de España. Plaza de Cibeles. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ESTAMPA 2026.- Inauguración de la feria 'Estampa' de Arte contemporáneo Ifema. (Texto)

11:30h.- Sevilla.- DUQUESA ALBA.- Presentación del Programa de actos conmemorativos del Centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII Duquesa de Alba. Ayuntamiento de Sevilla

12:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- RTVE presenta en rueda de prensa las cifras de su apoyo y compromiso con la industria audiovisual española. (La convocatoria para gráficos es a las 11.15h en la terraza del Kursaal). Kursaal.

13:45h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película '7h40 ce matin-là / Milo' de Nicole Garcia que se presenta a concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 13:15h). (Texto) (Foto)

12:00h.- Santander.- TEATRO ESTRENO.- Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta hablan de 'Largo viaje hacia la noche', junto a su director Ernesto Caballero, ante el estreno de la obra en el Palacio de Festivales de Cantabria. Palacio de Festivales. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

19:00h.- Cáceres.- DIÁLOGOS CINE.- La cantante y actriz Ana Belén y el hispanista Ian Gibson dialogan sobre la obra de Federico García Lorca y su extrapolación al cine tras la proyección de la película 'La casa de Bernarda Alba' en el marco de las jornadas 'Escribidores', impulsadas por la cátedra Vargas Llosa. Filmoteca de Extremadura. (Texto) (Foto)

20:00h.- Vitoria.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- Entrega del Reconocimientos a Joseba Arguiñano, por su labor en la divulgación gastronómica, y en la Familia Martínez Zabala, por su trayectoria y su contribución a la puesta en valor del producto y la gastronomía. Restaurante Don Producto.

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- El Teatro de la Maestranza acoge, dentro de la Bienal de Flamenco, el espectáculo 'A canela y clavo' en el que intervienen Esperanza Fernández, Duquende, José Valencia, Pepe Torres y Nazaret Reyes. Teatro de Maestranza.

EFE

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