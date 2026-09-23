Sergio Canales, Dani Martín, voluntario tren Adamuz y Ceuta, Premios al Altruismo

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Madrid, 23 sep (EFE).- Sergio Canales, futbolista del Racing de Santander; el cantante Dani Martín; Gonzalo Sánchez, voluntario en el accidente de tren en Adamuz, y la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la persona de su presidente, Juan Jesús Vivas; fueron premiados este miércoles en Brunete (Madrid) en la XII Gala del Altruismo de la Fundación José Ramón de la Morena, que reconoce anualmente la labor de aquellas personas u organizaciones que dedican su tiempo a los demás de forma desinteresada.

Dani Martín fue galardonado "por su generosidad y contribuciones con los damnificados en la DANA de Valencia y por inspirar, dentro y fuera de los escenarios, con su calidad humana". El premio tuvo el respaldo del jugador del Atlético de Madrid Koke.

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Sergio Canales, premiado "por su compromiso con la solidaridad y su constante apoyo a causas benéficas, demostrando que, ayudar a los demás también es una forma de ganar". José María Solana, director global de marca de Moeve y el ex seleccionador nacional y campeón del mundo, Vicente del Bosque, apoyaron este reconocimiento.

Gonzalo Sánchez, voluntario en el accidente de tren en Adamuz, "por su valentía y solidaridad, al ayudar con su quad, en las labores de auxilio tras el accidente del tren AVE en Adamuz el pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ponderó el galardón.

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Además, la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la persona de su presidente, Juan Jesús Vivas, "como reconocimiento a la solidaridad, humanidad y capacidad de respuesta de sus instituciones y ciudadanos ante situaciones especialmente difíciles". "Una ciudad que, por su situación geográfica y sus circunstancias particulares, ha tenido que afrontar momentos de enorme complejidad y que ha demostrado en numerosas ocasiones, que detrás de cada situación de emergencia, hay personas dispuestas a ayudar". El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo y la periodista y comunicadora Ana Rosa Quintana, refrendaron el premio.

La Gala incluyó las actuaciones de Café Quijano, Taburete y José Mercé. La organización anunció también la asistencia de los presidentes de los equipos de primera división Enrique Cerezo, Ángel Torres y Raúl Martín Presa; el consejero de Cultura, Turismo y deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco; la Alcaldesa de Brunete, María del Mar Robledano; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; el presidente de La Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas; el ex seleccionador nacional y campeón del mundo, Vicente del Bosque, y el periodista y comunicador Pedro Ruiz.

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Entre los premiados de las once ediciones anteriores figuran personajes como Vicente del Bosque, José Tomás, Sebastián Álvaro, el doctor Diego González Rivas, los bomberos héroes en el terremoto de Turquía del año 2023, Pedro Delgado, Rafa Nadal, entre otros. EFE