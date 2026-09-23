Espana agencias

Sergio Canales, Dani Martín, voluntario tren Adamuz y Ceuta, Premios al Altruismo

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- Sergio Canales, futbolista del Racing de Santander; el cantante Dani Martín; Gonzalo Sánchez, voluntario en el accidente de tren en Adamuz, y la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la persona de su presidente, Juan Jesús Vivas; fueron premiados este miércoles en Brunete (Madrid) en la XII Gala del Altruismo de la Fundación José Ramón de la Morena, que reconoce anualmente la labor de aquellas personas u organizaciones que dedican su tiempo a los demás de forma desinteresada.

Dani Martín fue galardonado "por su generosidad y contribuciones con los damnificados en la DANA de Valencia y por inspirar, dentro y fuera de los escenarios, con su calidad humana". El premio tuvo el respaldo del jugador del Atlético de Madrid Koke.

PUBLICIDAD

Sergio Canales, premiado "por su compromiso con la solidaridad y su constante apoyo a causas benéficas, demostrando que, ayudar a los demás también es una forma de ganar". José María Solana, director global de marca de Moeve y el ex seleccionador nacional y campeón del mundo, Vicente del Bosque, apoyaron este reconocimiento.

Gonzalo Sánchez, voluntario en el accidente de tren en Adamuz, "por su valentía y solidaridad, al ayudar con su quad, en las labores de auxilio tras el accidente del tren AVE en Adamuz el pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ponderó el galardón.

PUBLICIDAD

Además, la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la persona de su presidente, Juan Jesús Vivas, "como reconocimiento a la solidaridad, humanidad y capacidad de respuesta de sus instituciones y ciudadanos ante situaciones especialmente difíciles". "Una ciudad que, por su situación geográfica y sus circunstancias particulares, ha tenido que afrontar momentos de enorme complejidad y que ha demostrado en numerosas ocasiones, que detrás de cada situación de emergencia, hay personas dispuestas a ayudar". El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo y la periodista y comunicadora Ana Rosa Quintana, refrendaron el premio.

La Gala incluyó las actuaciones de Café Quijano, Taburete y José Mercé. La organización anunció también la asistencia de los presidentes de los equipos de primera división Enrique Cerezo, Ángel Torres y Raúl Martín Presa; el consejero de Cultura, Turismo y deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco; la Alcaldesa de Brunete, María del Mar Robledano; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; el presidente de La Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas; el ex seleccionador nacional y campeón del mundo, Vicente del Bosque, y el periodista y comunicador Pedro Ruiz.

Entre los premiados de las once ediciones anteriores figuran personajes como Vicente del Bosque, José Tomás, Sebastián Álvaro, el doctor Diego González Rivas, los bomberos héroes en el terremoto de Turquía del año 2023, Pedro Delgado, Rafa Nadal, entre otros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

España consolida su peso en los Emmy Internacionales 2026 con cinco nominaciones: Javier Cámara, ‘Animal’ y ‘Anatomía de un instante’, entre los candidatos

La gala tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en Nueva York

España consolida su peso en los Emmy Internacionales 2026 con cinco nominaciones: Javier Cámara, ‘Animal’ y ‘Anatomía de un instante’, entre los candidatos

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Virgilio vive en plena montaña asturiana restaurando una cabaña con más de hasta dos siglos de antigüedad: “Pasé el detector de metales y encontré un maravedí de Felipe V del 1700”

Después de seis años desde que se hizo con la propiedad, el hombre no ha podido seguir adelante con la construcción porque depende de “si a un pavo le gusta o no”

Virgilio vive en plena montaña asturiana restaurando una cabaña con más de hasta dos siglos de antigüedad: “Pasé el detector de metales y encontré un maravedí de Felipe V del 1700”

Unas 10.000 personas protestan ante el ático del Gobierno de Ayuso en Chamberí tras el desahucio de Maricarmen

La movilización ha cortado el paseo del General Martínez Campos y ha reunido a sindicatos, estudiantes y dirigentes de la oposición

Unas 10.000 personas protestan ante el ático del Gobierno de Ayuso en Chamberí tras el desahucio de Maricarmen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unas 10.000 personas protestan ante el ático del Gobierno de Ayuso en Chamberí tras el desahucio de Maricarmen

Unas 10.000 personas protestan ante el ático del Gobierno de Ayuso en Chamberí tras el desahucio de Maricarmen

Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

La justicia anuló la condena de 10.000 euros al abogado que dividió las demandas por las tarjetas ‘revolving’ porque no es un ilícito que genere indemnización

Máximo Sant, experto en coches: “Ahora que todos los coches tienen dirección asistida, todavía hay coches que puedes disfrutar conduciendo”

Expulsado a Marruecos un migrante con antecedentes por terrorismo que entró ilegalmente en Ceuta pese a tener prohibida la entrada en España

ECONOMÍA

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

DEPORTES

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios

El Club Chamartín, la cuna del tenis madrileño de la que salieron Jódar, Landaluce y Mérida: “Estos tres van a estar ahí arriba 100%”