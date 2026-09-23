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Sánchez sigue confiando en Zapatero y evita pronunciarse sobre el juicio a Begoña Gómez: "Está todo dicho"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que sigue confiando en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras alegar ante el juez que las joyas por las que está siendo investigado son un regalo de Arabia Saudí, y por otro lado ha evitado pronunciarse sobre la apertura de juicio a su mujer, Begoña Gómez: "Está todo dicho desde hace ya bastante tiempo", ha señalado.

En una rueda de prensa desde Nueva York, donde esta semana participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, Sánchez ha reiterado su apoyo a Zapatero tras las últimas novedades de la investigación judicial en su contra.

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El juez le dio esta semana un ultimátum de tres días para que explicase el origen de las joyas encontradas en su despacho y Zapatero finalmente ha esgrimido que fueron un regalo de la monarquía saudí en el año 2007, de modo que el posible delito de fraude fiscal estaría prescrito y no existiría otro de contrabando porque fue el rey árabe quien las introdujo en España.

En todo caso, Sánchez ha evitado entrar en detalles. "No tengo nada mas que añadir, sigue contando con mi confianza y respeto a la presunción de inocencia", ha indicado.

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Más adelante, al ser preguntado de nuevo sobre si considera que debería renunciar a las joyas, valoradas hasta el momento en 1,3 millones de euros, ha pedido esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. "Vamos a ver en qué se traduce esto, y luego cuando ya tengamos esos datos le daré respuesta a esa pregunta", ha zanjado.

Respecto a su esposa, a quien el juez de instrucción Juan Carlos Peinado envió a juicio oral con jurado popular el pasado lunes --mientras Sánchez volaba a Nueva York-- se ha limitado a hacer una puntualización sobre el modo de referirse a ella. "Es Begoña Gómez, luego es mi mujer, pero es Begoña Gómez", ha indicado, señalando que sobre este asunto "está todo dicho desde hace ya bastante tiempo".

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