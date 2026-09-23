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Protestas en Madrid, Barcelona y Oviedo en apoyo de Maricarmen, la anciana desahuciada

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Madrid, 23 sep (EFE).- Unas diez mil personas se han manifestado este miércoles en Madrid, donde han pedido el "ático de Ayuso para Maricarmen", y cientos han protestado en Barcelona y Oviedo para apoyar a la anciana de 87 años con discapacidad que ha sido desahuciada hoy de su vivienda en la capital.

En Madrid, esos diez mil manifestantes, según datos de la Delegación de Gobierno, se han concentrado frente al polémico ático comprado por el Gobierno de Isabel Ayuso en el barrio madrileño de Chamberí para reclamar ese inmueble para Maricarmen, que abandonó en una camilla el que había sido su hogar durante siete décadas.

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"¡Maricarmen somos todos!" o "Ayuso dimisión" han coreado varios centenares de personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de redes sociales donde se ubica el ático comprado por el Ejecutivo regional a través de la empresa pública Planifica Madrid.

Una calle, la de General Martínez Campos, que ha tenido que ser cortada y donde ha desplegado un amplio dispositivo de efectivos de la Policía Nacional equipados con material antidisturbios.

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"Para Ayuso, un ático; para nuestra clase, desahucios" se leía en una de las pancartas en contra del Gobierno madrileño, aunque también ha habido ataques al Ejecutivo central, que han tachado de "hipócrita" y "rentista". "¿Dónde está el Gobierno progresista", se preguntaban algunos manifestantes.

En Barcelona, el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y otras entidades han convocado la protesta en la calle Mallorca, frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde unos centenares de personas han coreado "Maricarmen no estás sola" para protestar por el desahucio de esta anciana en Madrid.

"Vergüenza", "Maricarmen no estás sola" o "Fuera del barrio especuladores" son algunas de las proclamas que han entonado los manifestantes, que llevaban una pancarta en la que se leía: "Para todas las Maricarmen".

En este sentido, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha recordado en declaraciones a la prensa que el caso de Maricarmen se suma al de dos mujeres vulnerables desahuciadas últimamente en Cataluña.

Así, ha advertido de que, si el Ejecutivo central no aprueba la próxima semana un decreto con medidas antidesahucios, llamarán a la huelga general.

Por su parte, la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez , ha acusado al Gobierno de hacer solo "promesas vacías" en vivienda que lo único que provocan, a su juicio, es el "avance de la extrema derecha".

En Oviedo, unas doscientas personas se han concentrado en señal de solidaridad y protesta por el desahucio de Maricarmen, que vivía en la calle Alcalde Sáinz de Baranda en Madrid.

La protesta en la capital asturiana ha tenido lugar frente a la Delegación del Gobierno en Asturias al grito de "no toleramos un desahucio más" y "rentistas culpables, Gobierno responsable" y ha formado parte de la convocatoria realizada este mismo miércoles en una docena de ciudades por los sindicatos de inquilinos en protesta por el desahucio.

Las manifestaciones han sido el epílogo a la movilización social iniciada la noche del martes, cuando decenas de personas se reunieron y acamparon frente a la vivienda de Maricarmen para tratar de evitar -sin éxito- su desahucio.

Tras un dispositivo policial que se ha prolongado durante más de siete horas, la anciana octogenaria ha sido desalojada a la una de la tarde de hoy y ha salido a la calle en camilla, camino del hospital Gregorio Marañón para revisar su estado de salud.

La intervención judicial ha puesto fin, al cuarto intento de desahucio, a un litigio que arrancó en 2018, cuando el edificio donde se ubica el piso —regulado originalmente bajo un contrato de "renta antigua"— fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

La propiedad exigía a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros, una cantidad que, pese a ser inferior a los 2.650 euros por los que alquilan otros pisos del mismo edificio, resultaban inasumibles para Maricarmen, que, según allegados, tiene unos ingresos que se limitan a una pensión de 1.450 euros. EFE

(Foto) (Vídeo)

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