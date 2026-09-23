Jornada tranquila en la frontera de Melilla pese a los llamamientos a nuevas entradas

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Melilla, 23 sep (EFE).- La frontera de Melilla ha vivido este miércoles una jornada tranquila pese a los llamamientos en las redes a nuevas entradas irregulares en las dos ciudades autónomas coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado a EFE de que en la frontera ha estado “todo tranquilo” durante todo el día, en el que la presencia policial por tierra y aire ha sido constante en el perímetro, y también en el casco urbano.

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El Dique Sur, uno de los puntos más vulnerables en las noches de presión migratoria los días 30 y 31 de julio, poco después de la crisis en Ceuta, se ha mantenido cortado al tránsito peatonal y de vehículos por razones de seguridad durante toda la jornada, según han explicado fuentes policiales.

No obstante, la presencia de patrullas a lo largo del espigón, de medio kilómetro de longitud, ha disminuido a última hora de la tarde respecto al amanecer.

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Por su parte, la Policía Nacional ha vigilado desde el aire con su helicóptero en diferentes momentos de la jornada, sobre todo a primera hora de la mañana, en cuanto empezó a clarear, y poco antes del anochecer.

Tal y como ha podido observar EFE, el trasiego de vehículos militares por la carretera de circunvalación, aparentemente controlando la valla fronteriza, ha sido constante durante la mañana.

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Ante estos llamamientos para nuevas entradas en Melilla, el Ministerio del Interior ha destinado a Melilla un refuerzo de 60 guardias civiles de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y mantiene el que envió de Policía Nacional a principios de agosto ante el repunte migratorio.

Por su parte, el Gobierno de Melilla ha reclamado que las fronteras que separan la ciudad de Marruecos estén “perfectamente custodiadas los 365 días del año durante todos los años” y no “un día puntual” como este miércoles en alerta. EFE

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