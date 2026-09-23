Jones El-Abdellaoui, operado con éxito de la lesión de rodilla

Vigo, 23 sep (EFE).- El extremo internacional sub-21 marroquí Jones El-Abdellaoui ha sido operado este miércoles con éxito de la lesión que sufría en la rodilla izquierda, informó el Celta.
El futbolista celeste, que no ha podido disputar los últimos tres partidos oficiales -frente a Málaga y Racing en LaLiga EA Sports y contra el Omonia en la Liga Europa- se ha sometido a una artroscopia en Noruega, a donde se había desplazado por motivos familiares.
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El Celta avanza que Jones El-Abdellaoui regresará en los próximos días a Vigo para continuar con su recuperación . EFE
dmg/apa
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