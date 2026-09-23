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El PSOE dice que el control de fronteras de Marruecos "falló", pero recalca que luego "colaboró": No es incompatible

22/09/2026 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (i), interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Congreso debate y vota una iniciativa de Vox para que el PSOE y sus aliados de izquierda e independentistas se pronuncien sobre la "plena e indiscutible" soberanía española de Ceuta, Melilla y otros lugares del norte de África (las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas) y para rechazar las "pretensiones" de Marruecos sobre estas plazas. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
22/09/2026 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (i), interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Congreso debate y vota una iniciativa de Vox para que el PSOE y sus aliados de izquierda e independentistas se pronuncien sobre la "plena e indiscutible" soberanía española de Ceuta, Melilla y otros lugares del norte de África (las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas) y para rechazar las "pretensiones" de Marruecos sobre estas plazas. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
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El PSOE ha asegurado este miércoles que es "evidente" que el control de fronteras de Marruecos "falló" con la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta de finales de julio, pero ha querido dejar claro que después el país vecino "colaboró".

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, preguntado por que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, admitiera este martes, en una entrevista con CNN en Estados Unidos, ese fallo del Gobierno de Mohamed VI, al que ha dicho que ya ha pedido "respuestas".

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Preguntado por estas palabras en los pasillos del Congreso, López ha dicho no entender "dónde está la novedad" en la afirmación del presidente porque, a su juicio, "es evidente que si entran 70.000 o 80.000 personas, falla algo en la frontera".

Ahora bien, ha recalcado que si bien Marruecos falló "primero", luego colaboró, lo que considera que no es incompatible por que se trata de "combatir las dos cosas", al tiempo que ha pedido no buscar "tres pies al gato".

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APLAUDE LA "PRUDENCIA" DE SÁNCHEZ

Sobre esta misma cuestión se ha pronunciado también el coordinador del PSC, José Zaragoza, quien ha puesto en valor la "prudencia" del jefe del Ejecutivo en la gestión de esta crisis migratoria.

"La prudencia significa ir administrando en el tiempo las relaciones con el país con el cual tienes que solventar el problema porque nosotros tenemos que mantener buenas relaciones con Marruecos que era, es y será nuestro vecino, y eso es algo que no hay que olvidar nunca cuando tienes que afrontar problemas de esta naturaleza", ha explicado.

Dicho esto, Zaragoza ha cargado contra el PP, que considera que debería demostrar "responsabilidad" y no dedicarse a "encender" el conflicto en Ceuta. "El PP no tiene nada claro que en las relaciones internacionales la prudencia es una buena política" porque, de lo contrario, "entras en la dinámica de (Donald) Trump, que te metes en líos de los cuales después no sabes cómo salir", ha concluido.

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