Espana agencias

El PP acusa a Marlaska de actuar como "sicario" contra la jueza Biedma y el ministro niega órdenes para perturbar causas

Imagen R4LTFRDBRVGSRP5MPC7T3GXJDQ
Guardar

El PP ha acusado este miércoles en el Congreso de los Diputados al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de actuar como un "sicario" de un clan que trabaja para la "cloaca del PSOE" buscando la forma de atacar a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Usted no es más que un sicario de otro clan. Los Rochos han tenido más dignidad que el clan del que usted forma parte", ha señalado el diputado del PP Miguel Tellado en una sesión de control que ha terminado con la expulsión de su compañera de partido y portavoz de Interior, Ana Vázquez, por mostrar desde el escaño un spray de gas pimienta para criticar la inseguridad en Ceuta.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado que el PP recurra a los insultos, después de que el PP le haya recordado que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO están imputados tras revelar la Unidad Central Operativa (UCO) que la primera se reunió con la exmilitante del PSOE Leire Díez. "¿Estaba al tanto de esas operaciones?", han preguntado los 'populares'.

"En ocho años de Gobierno progresista y de este ministro del Interior, en modo alguno se podrá decir que el Ministerio del Interior ni tiene policías para destruir pruebas, ni los utiliza para investigar a sus contrincantes políticos y en modo alguno para perturbar el Estado de Derecho", ha replicado Marlaska.

PUBLICIDAD

En este sentido, el ministro se ha referido a la próxima sentencia del 'caso Kitchen' y las acusaciones de espionaje político del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez.

NO PIENSA DIMITIR

También ha reiterado que no piensa dimitir porque su objetivo es recuperar en Ceuta los índices de criminalidad previos a la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

La diputada Ana Vázquez, por su parte, le ha afeado que hable de inseguridad subjetiva. "Es tan objetiva como el número de delincuentes que hay en el PSOE y el número de terroristas que acercó al País Vasco", ha dicho.

"Es cierto que Ceuta está en una situación compleja, complicada. Pero no es la que ustedes dibujan, ustedes utilizan esas situaciones para exagerar, para mentir y para faltar a la verdad", ha continuado el titular del Interior, subrayando que los niños están yendo al colegio y que la libertad sexual de las mujeres "está garantizándose" por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En respuesta a Unión del Pueblo Navarro (UPN), Marlaska también ha negado que se esté reduciendo la presencia de Policía y Guardia Civil en esta región, ya que se han recuperado "100 efectivos" tras la pérdida de 450 agentes durante la etapa del Gobierno del PP.

El ministro ha defendido el "autogobierno" de Navarra y ha puesto en valor que ya se ha conseguido que Policía Nacional y Guardia Civil estén "integradas" en la sala del 112 de la Comunidad Foral. "Eso es preocuparse y no venir aquí a dar un sermón", ha terciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La segunda mejor paella del mundo se hace en Sevilla y se puede probar en el restaurante de un lujoso hotel y también en un puesto de mercado

En la 65.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, un arrocero sevillano se coronaba como el autor de la segunda mejor paella valenciana del mundo

La segunda mejor paella del mundo se hace en Sevilla y se puede probar en el restaurante de un lujoso hotel y también en un puesto de mercado

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

El marco regulatorio califica estos productos de protección personal como herramientas no letales de venta en establecimientos especializados

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La cifra esperada para el PIB supera en cuatro décimas la estimación de junio, aunque queda por debajo del 2,8% registrado en 2025, mientras la inflación se distancia del 2,7% del pasado año

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La comitiva judicial inicia el desahucio de Maricarmen en Madrid: los manifestantes siguen apoyando a la mujer de 87 años en medio de un amplio despliegue policial

El Sindicato de Inquilinas denuncia que se han producido momentos muy tensos con varias cargas policiales

La comitiva judicial inicia el desahucio de Maricarmen en Madrid: los manifestantes siguen apoyando a la mujer de 87 años en medio de un amplio despliegue policial

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

Una cena para 400 invitados, 36.058 euros públicos, la Giralda de Sevilla de fondo y políticos del PP, PSOE y Vox: la polémica gala que ahora investiga la Justicia

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo cuidar la caja de cambios en coches automáticos: “Le estamos causando un estrés”

Armengol ordena a la diputada del PP Ana Belén Vázquez que salga del Congreso para entregar un bote de gas pimienta por considerarlo un “arma”

El Gobierno defiende que los reyes no necesitan el “permiso” de Marruecos para viajar a Ceuta y Melilla y sostiene que será en 2026

ECONOMÍA

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral