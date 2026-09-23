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El portavoz de Podemos denuncia que la policía lo agredió en el desahucio de Maricarmen

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Madrid, 23 sep (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado una agresión policial durante el desahucio de Maricarmen en Madrid y ha asegurado que hay "policías ultras que actúan al margen de la ley".

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Fernández, que ha anunciado que se presentará a las primarias del partido para ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid, asegura que ya tiene un parte de lesiones del Servicio Madrileño de Salud y anuncia que interpondrá denuncia "para que la agresión policial de hoy no quede impune".

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El portavoz de Podemos ha participado esta mañana en la movilización ciudadana para trata de impedir el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad expulsada por un fondo de inversión del piso en el que vivía desde hace 71 años en el barrio madrileño de Retiro.

Durante la concentración se han producido momentos de tensión y cargas policiales cuando los agentes han comenzado a sacar a los activistas que se encontraban en el interior del edificio después de haber desalojado a quienes permanecían sentados en la calle frente al acceso al inmueble.

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"Hoy algunos policías han agredido a decenas de vecinas y activistas que únicamente queríamos impedir que desahuciaran a una mujer de 87 años que lleva 70 viviendo en su casa", dice Fernández.

"Tendrán que explicar quién dio la orden de cargar y por qué. Y por qué hay ultras en la policía que actúan al margen de la ley", señala el portavoz de Podemos. "Habrá un antes y un después del día de hoy", concluye. EFE

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