El desahucio de Maricarmen provoca un choque entre Óscar Puente y Mónica García

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Madrid, 23 sep (EFE).- La moratoria antidesahucios que Sumar exige agilizar tras el desalojo de Maricarmen ha provocado este miércoles un choque entre la titular de Sanidad, Mónica García, que insta a llevarla "sí o sí" al próximo Consejo de Ministros, y el de Transportes, Óscar Puente, que asegura que a valiente a izquierdista no le gana "nadie".

El cruce se ha desatado en X a cuenta de las declaraciones de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha afirmado que el desahucio de Maricarmen en Madrid debe ser un "punto de inflexión" y que los partidos del espacio de Sumar "no deben ser cómplices de la cobardía del PSOE".

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"Que hoy sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo", ha señalado Colau en un vídeo que ha difundido a través de sus redes sociales.

Palabras a las que Puente ha respondido con este mensaje: "Yo remunicipalicé el agua en Valladolid mientras ella se perdía en excusas en Barcelona. Bastante cansado de los que nos dan lecciones de izquierdismo o de valor. A mi a izquierdista y a valiente no me gana ni Colau ni nadie".

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El mensaje de Puente ha suscitado la reacción de Mónica García, que ya esta mañana había exigido, al igual que su compañero de partido y de gabinete, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, llevar la moratoria el próximo martes al Consejo. "Sí o sí. No hay otra opción. El PSOE no puede seguir dilatándolo más. PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra", escribió en X.

La ministra de Sanidad ha usado la misma red social para pedir a Óscar Puente no confundir "el adversario".

"Con todo el respeto, Óscar. No es a Ada a quien hay que pedir cuentas sobre la insufrible situación de la vivienda que venimos años denunciando. Con unas derechas que han impedido cualquier avance y un mercado especulativo feroz, es importante no confundirnos de adversario, poner todas nuestras herramientas al servicio del principal problema de los ciudadanos y llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley que llevamos meses empujando", ha sugerido.

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Apenas unos minutos después, el responsable de Transportes le ha aclarado: "Yo no pido cuentas a nadie. Y la que se equivoca de adversario es precisamente ella, no yo". EFE