Diez mil personas reclaman el "ático de Ayuso" para Maricarmen, la anciana desahuciada

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Madrid, 23 sep (EFE).- Diez mil personas, según datos de la Delegación de Gobierno, se han concentrado frente al polémico inmueble comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen", la anciana de 87 años que ha hecho frente este miércoles a la ejecución del desahucio de su vivienda.

"¡Maricarmen somos todos!" o "Ayuso dimisión" son algunas de las consignas que se han coreado en esta concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de redes sociales en la misma calle donde se ubica el ático comprado por el Ejecutivo regional a través de la empresa pública Planifica Madrid.

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Una calle, la de General Martínez Campos, que ha tenido que ser cortada y donde ha desplegado un amplio dispositivo de efectivos de la Policía Nacional equipados con material antidisturbios.

"Para Ayuso, un ático; para nuestra clase, desahucios" se leía en una de las pancartas en contra del Gobierno madrileño, aunque también ha habido ataques al Ejecutivo central, que han tachado de "hipócrita" y "rentista". "¿Dónde está el Gobierno progresista", se preguntaban algunos manifestantes.

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Con las llaves de casa en las manos como símbolo de la protesta, los manifestantes han pedido más vivienda asequible y menos fondos de inversión y también han coreado cánticos en contra de la gestión del Ministerio de Vivienda, que dirige la ministra Isabel Rodríguez, y la ley de vivienda.

"Esto es una vergüenza", ha sido uno de los comentarios más repetidos y una de las manifestantes, Chelo, ha señalado que, pese a llevar muchos años sufriendo desahucios, el de Maricarmen ha servido para unir más a la gente en esta lucha, ha defendido a EFE.

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Precisamente esta unión se ha podido observar en la concentración de esta tarde, a la que han acudido desde jóvenes hasta personas más mayores, incluso de la edad de la propia Maricarmen.

Esta manifestación ha sido el epílogo a la movilización social iniciada en la madrugada de este miércoles, cuando decenas de personas han acampado para tratar de evitar -sin éxito- el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía desde hace siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid.

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Tras un dispositivo policial que se ha prolongado durante más de siete horas, la anciana octogenaria ha sido desalojada a la una de la tarde y ha salido a la calle en camilla, camino del hospital Gregorio Marañón para revisar su estado de salud.

La intervención judicial ha puesto fin, al cuarto intento de desahucio, a un litigio que arrancó en 2018, cuando el edificio donde se ubica el piso —regulado originalmente bajo un contrato de "renta antigua"— fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

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La propiedad exigía a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros, una cantidad que, pese a ser inferior a los 2.650 euros por los que alquilan otros pisos del mismo edificio, resultaban inasumibles para Maricarmen, que, según allegados, tiene unos ingresos que se limitan a una pensión de 1.450 euros. EFE

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