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Cientos de personas reclaman el "ático de Ayuso" para Maricarmen, la anciana desahuciada

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Madrid, 23 sep (EFE).- Varios centenares de personas se han concentrado frente al polémico ático comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen", la anciana de 87 años que ha hecho frente este miércoles a la ejecución del desahucio de su vivienda.

"¡Maricarmen somos todos!" o "Ayuso dimisión" han coreado varios centenares de personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de redes sociales donde se ubica el ático comprado por el Ejecutivo regional a través de la empresa pública Planifica Madrid.

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La Calle General Martínez Campos ha sido cortada y hay una fuerte presencial policial mientras aún circulaban vehículos por la carretera entre los manifestantes. EFE

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