Bouzas abrirá ante Zhiyenbayeva el España-Kazajistán de la Billie Jean King Cup

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Pekín, 23 sep (EFE).- Jéssica Bouzas será la encargada de abrir este miércoles ante Sonja Zhiyenbayeva la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King Cup entre España y Kazajistán, mientras que Cristina Bucsa se enfrentará posteriormente a Yulia Putintseva en el duelo entre las números uno de ambos equipos.

La capitana española, Carla Suárez, eligió así a Bouzas para disputar el primer individual y dejó fuera a Kaitlin Quevedo, que llegó a China apenas unas horas antes de la eliminatoria tras conquistar el lunes su primer título WTA en Sao Paulo.

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Bouzas, número 93 del mundo, se medirá a Zhiyenbayeva, de 20 años y situada en el puesto 384, en el primer partido de una eliminatoria que comienza a las 17.00 hora local (09.00 GMT) en el Shenzhen Bay Sports Centre. El enfrentamiento se disputa sobre pista dura cubierta.

A continuación, Bucsa, número 35 del mundo y primera raqueta española, se enfrentará a Putintseva, 79.ª de la WTA y principal referencia kazaja ante la ausencia de Elena Rybakina. La kazaja se impuso en el único precedente entre ambas, disputado en Miami en 2024.

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Si los dos individuales dejan la eliminatoria empatada, el dobles decisivo enfrentaría, según las nominaciones iniciales, a Bucsa y Sara Sorribes con Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva.

Bucsa y Sorribes ya formaron pareja para conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que Danilina, número seis mundial de dobles en la convocatoria kazaja, constituye una de las principales bazas de su selección en la modalidad.

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España busca alcanzar sus primeras semifinales de la competición desde 2008. En caso de superar a Kazajistán, se enfrentará el viernes a Chequia, que este martes eliminó a Gran Bretaña en el primer cruce de cuartos de final. EFE