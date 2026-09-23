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0-0. La Real se jugará el pase a octavos en casa tras empatar en Escocia

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Redacción Deportes, 23 sep (EFE).- La Real Sociedad mantiene sus opciones de pasar a octavos de final de la Copa de Europa femenina intactas tras empatar sin goles en casa del Hearts escocés, en un partido en el que el equipo donostiarra erró una pena máxima en el tiempo de descuento.

La Real, que es el primer equipo de la liga femenina en disputar esta novedosa competición, el segundo escalón tras la Liga de Campeones, peleó el triunfo desde el inicio y gozó de buenas oportunidades para haberse ido a vestuarios con el choque encarrillado.

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Ainhoa Campo, su mejor jugadora, Cahynova, Seelenfreund o Ainhoa Marín pudieron haber batido la portería escocesa pero la falta de puntería y el acierto de la guardameta Johnstone lo impidieron.

El segundo tiempo fue otro monólogo del conjunto txuri urdin que siguió gozando de ocasiones, como el remate al poste de Campo y un penalti errado por Nerea Eizaguirre en el tiempo de descuento, lo que dejó un sabor agridulce, aunque el 0-0 les permite regresar indemnes y con la eliminatoria favorable para el próximo miércoles en Zubieta.

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- Ficha técnica:

0 - Hearts: Johnstone; Erin Husband, Girasoli, Campbell (Forsyth, min. 65),Wade; Rennie, Dolan, Fulton (Speckmaier, min. 46), Jessica Husband; Jonhs (Crawford, min. 90) y Jardine (Smith, min. 76).

0 - Real Sociedad: Arrula; Vicente, Florentino, Nahia Aparicio, Laborde (Laborde, min. 65); Marcos, Cahynova, Campo (Paula Fernández, min. 72), Marín (Chacón, min. 65 ) (Eizaguirre, min. 72); Eguiguren y Seelenfreund (Isasismendi, min. 65).

Árbitra: Henrikke Nervik (Noruega). Amonestó a Campbell, Wade y Laborde.

Incidencias: encuentro de dieciseisavos de Europa Cup celebrado en el estadio Ainslie Park Stadium de Edimburgo (Escocia). EFE

cr/sab

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