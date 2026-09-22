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Una escritora se ofrece a pagar el alquiler de una mujer de 87 años al borde del desahucio

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Madrid, 22 sep (EFE).- Una conocida escritora se ha ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro que afronta este miércoles su cuarto y definitivo intento de desahucio de la vivienda en la que ha residido durante más de setenta años.

Así lo ha dado a conocer el Sindicato de Inquilinas de Madrid durante el acto de apoyo celebrado este martes por la tarde, previo a la acampada convocada frente al domicilio de Maricarmen, ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, para tratar de evitar el desahucio previsto para la mañana de este miércoles.

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La escritora, que ha preferido mantener su identidad en el anonimato, ha tomado la decisión después de conocer esta tarde el caso y se ha puesto en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para tratar de negociar con el abogado de la empresa propietaria del edificio, Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L.

La propuesta contempla que Maricarmen siga abonando los 500 euros mensuales que paga actualmente y que la escritora cubra la diferencia hasta alcanzar los 2.650 euros mensuales que reclama la propiedad.

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Según ha detallado el sindicato, ahora la decisión está en manos del fondo inmobiliario Urbagestión, que hasta el momento se había negado a alcanzar un acuerdo con la inquilina.

“Ha dicho que puede pagar el alquiler a Maricarmen hasta el fin de sus días”, han explicado desde la organización, que ha emplazado a la propiedad a pronunciarse sobre si acepta la oferta.

“Ahora vamos a ver si son personas de palabra o no. La pelota está en su tejado”, han señalado desde el sindicato, que sostiene que el conflicto evidencia, a su juicio, el choque entre el derecho a la vivienda y la especulación inmobiliaria.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado para este martes desde las 20:00 horas un acto de apoyo a Maricarmen, con carácter festivo y cultural, que incluye una acampada durante la noche frente a su domicilio.

El lanzamiento está previsto a partir de las 7:30 horas del miércoles y, según el sindicato, no admite recurso judicial, por lo que tendría carácter definitivo.

Durante la concentración se han escuchado consignas como “Fuera fondos buitre de nuestros barrios” y “El ático de Ayuso para Maricarmen”.

Entre los asistentes encontraban figuras del ámbito político y artístico, entre ellas la comunicadora Inés Hernand y la cantante y actriz Ana Belén.

En declaraciones a EFE, Ana Belén ha defendido la importancia de acompañar a Maricarmen y ha considerado que la pregunta debería ser “por qué no se está aquí”, al entender que acudir a apoyarla es “lo mínimo que podemos hacer”.

La propia Maricarmen ha intervenido durante el acto y ha expresado su rechazo al desahucio después de haber vivido durante 71 años en la vivienda.

“Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea”, ha afirmado.

La mujer, que tiene una discapacidad reconocida del 50 por ciento, ha agradecido al Sindicato de Inquilinas el apoyo recibido durante estos años y ha animado a otras personas con problemas de vivienda a organizarse. “Luchad, no os quedéis en casa”, ha reclamado. EFE

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(Foto) (Vídeo)

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